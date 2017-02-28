28.02.2017 10:11:56

İnşaat işgücü girdi endeksleri açıklandı

İnşaat sektöründe istihdam ve çalışılan saat azalırken, brüt ücret-maaş arttı.

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İnşaat sektöründe istihdam ve çalışılan saat azalırken, brüt ücret-maaş arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı dördüncü çeyrek (Ekim-Aralık) İnşaat İşgücü Girdi Endeksleri açıklandı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 3,3 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat istihdam endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 oranında azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,5 oranında azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat çalışılan saat endeksi ise, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,8 oranında azalırken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 8,9 oranında azaldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi 2016 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,5 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat brüt ücret-maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,0 oranında artarken, 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,4 oranında arttı.