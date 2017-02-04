04.02.2017 09:59:22

İnşaat işçisinin ilginç kuş merakı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaat işçisi, nadir kuş türlerini doğaya yeniden kazandırmak için yetiştiriyor

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir inşaat işçisi, nadir kuş türlerini doğaya yeniden kazandırmak için yetiştiriyor.İlçeye bağlı tarihi Kızkalesi'nde yaşayan 35 yaşındaki inşaat işçisi hayvansever Bilal Bozkurt, hobi olarak nadir kuş türlerini yetiştirerek doğaya kazandırıyor. Çocukluğundan bu yana kuşlara karşı bir merakının olduğunu söyleyen Bozkurt, "Hobi olarak bu işe başladım, gönül verdim. Zamanla bu hayvanları aldım, büyüttüm, artık arkadaş gibiyiz, dostum gibi bunlar. Nesli buralarda bulunmayan, nadir cinsler olduğu için bu hayvanlara gözüm gibi bakıyorum" dedi.Özellikle altın sülünlerin kendisi için çok değerli olduğunu anlatan Bozkurt, "Şuan bu kırmızı altın sülünden 4-5 tane var. Toplamda da 100'e yakın kuş türlerinden var. Süs tavuklarım var. Bazıları Türkiye'de bulunmayan güzel ırklı kuşlar" diye konuştu."BU GÜZELLİKLERİ DOĞADA GÖRMEK İSTİYORUM"Bozkurt, "Benim amacım bunların neslinin tükenmemesi. Bu canlıların doğada olmasıdır. Bu güzellikleri doğada görmek istiyoruz. Maalesef bilinçsiz avlanma nesillerini tüketti. Bu ırklardan bildiğim kadarıyla Türkiye'de yok" ifadelerini kaydetti.KULUÇKA MAKİNASI DA ALDIHayvanlar için kuluçka makinası da aldığını dile getiren Bozkurt, "Bu kuluçka makinasında keklik de çıkararak elimden geldiği kadarıyla doğaya salıyorum. Bu kuşları doğada görmek istiyorum, seslerini duymak istiyorum. Yıl içinde 100'e yakın keklik salımı yaptım. Doğada da onları görmeye başladım, bu da beni memnun ediyor" dedi.Hayvanseverin evinin bahçesinde yaptığı kümeslerde kırmızı altın sülün, sıra altın sülün, Macar sülünü, beyaz keklik gibi nadir türlerin yanı sıra kınalı keklik, tavuz kuşları, ilginç tavuk cinslerinden oluşan yaklaşık 400 kanatlı hayvan bulunuyor.(Oktay İnce / İHA)