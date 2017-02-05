05.02.2017 11:31:13

İnşaat firması konteynerinde yangın çıktı

Bartın'da bir inşaat şantiyesinde bulunan konteynerde yangın çıktı.

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Bartın'da bir inşaat şantiyesinde bulunan konteynerde yangın çıktı.Edinilen bilgiye göre, Bartın'da Yeni Mahalle orman işletmesi yanında bir inşaat alanında işçilerin yemek yedikleri ve çay içtikleri konteynerde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak, kontrol altına aldı. Konteyner yanındaki araçlar yanmaktan son anda kurtarıldı.İşçilere ait konteynerde çıkan yangın esnasında içeride hiçbir işçinin bulunmaması can kaybını önlerken, çıkan yangın maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.