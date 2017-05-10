10.05.2017 14:44:12

'İnşaat demirinde gerekirse tedbir alırız'

Ekonomi Bakanı Zeybekci:- 'Özellikle inşaat demirinde yokluğun yaşandığı, inşaat sektöründeki arkadaşlarımızın inşaat demiri bulamadığı belirtildi. Fiyatların suni bir şekilde yukarı doğru tırmanma eğilimi gösterebileceği tehlikesi var'- 'Böyle bir spekülasyonun olmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Onun için en kısa sürede bunu değerlendireceğiz. Başbakan'ımıza ve hükümetimize arz ede

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, inşaat demiri bulmada sıkıntıların yaşandığı ve fiyatlarda suni bir şekilde yukarı doğru tırmanma tehlikesi görüldüğünü belirterek, "Böyle bir spekülasyonun olmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Onun için en kısa sürede bunu değerlendireceğiz. Başbakan'ımıza ve hükümetimize arz edeceğiz. Gerekiyorsa en kısa sürede tedbirimizi de alacağız." dedi.

Zeybekci, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Yemek sonrası gerçekleştirilen görüşme konusunda bilgi veren Zeybekci, inşaat sektörünün Türkiye için büyük önem taşıdığına işaret etti. Zeybekci, Türkiye'nin deprem bölgesi olması nedeniyle toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 40'nın yenilenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Zeybekci, İMKON Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve taleplerini ilettiğini aktaran Zeybekci, şunları kaydetti:

"Farklı gelişmeler de var şu anda. İnşaat sektöründeki canlanmadan mı, başka spekülatif amaçlarla mı onu tam olarak anlayamadık ama özellikle inşaat demirinde yokluğun yaşandığı, sektördeki arkadaşlarımızın inşaat demiri bulamadığı belirtildi. Fiyatların suni bir şekilde yukarı doğru tırmanma eğilimi gösterebileceği tehlikesi var. Ekonomi Bakanlığı olarak bunu derhal gündemimize aldık. Şu andaki Türkiye'deki üretimi koruma amacıyla koymuş olduğumuz gümrük vergileri ve ilave vergileri derhal gözden geçirme kararı aldık. Gerekirse indirime gideriz gümrük vergilerinde ve inşaat sektörümüzün maliyetlerinin suni bir şekilde artmasına müsaade etmeyiz."

Türkiye'de yeterince inşaat demiri üretimi olduğunu vurgulayan Zeybekci, "Dünyada bu konuda ilk 3-4 ülke arasındayız. Zaman zaman ilk 2'de yer alan bir ülkeyiz. Kapasitemiz, üretim kabiliyetimiz var. Böyle bir spekülasyonun olmasını anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Onun için, en kısa sürede bunu değerlendireceğiz. Başbakan'ımıza ve hükümetimize arz edeceğiz. Gerekiyorsa en kısa sürede tedbirimizi de alacağız." diye konuştu.