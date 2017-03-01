01.03.2017 11:43:42

İnönü'ye bir ulusal şampiyonluk daha

İnönü Belediyesinin sponsorluğundaki oryantiring sporcuları Elif Gökçe Avcı ve Furkan Tecelli başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

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İnönü Belediyesinin sponsorluğundaki oryantiring sporcuları Elif Gökçe Avcı ve Furkan Tecelli başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.Antalya'da yapılan Akdeniz Ülkeleri Oryantiring Şampiyonasında, beş ikincilik ve iki de üçüncülük derecesi alan Elif Gökçe Avcı ,Türkiye'yi Akdeniz ülkeleri şampiyonu yaptı. 2'inci Kademe Türkiye Oryantiring Şampiyonasında ise şampiyon Furkan Tecelli, birincilik kürsüsünü yine kimseye kaptırmadı.Madalyalarla İnönü'ye dönen Antrenör İlyas Avcı ve oryantiring sporcuları Başkan Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek İnönü Belediyesi logolu forma armağan etti.