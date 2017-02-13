13.02.2017 10:57:53

İnönü'de huzur operasyonu

Türkiye genelinde yapılan 'Huzur Operasyonu' kapsamında İnönü'de de yol uygulama noktalarında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği düzenli olarak denetlemelerini sürdürüyor.

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Türkiye genelinde yapılan "Huzur Operasyonu" kapsamında İnönü'de de yol uygulama noktalarında Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Amirliği düzenli olarak denetlemelerini sürdürüyor.İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, denetleme yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti. Denetlemeleri inceleyen Kaymakam Uzan, ilgililerinden denetlemeler hakkında bilgi alarak, görevlerinde başarılar diledi.