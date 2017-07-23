23.07.2017 12:27:12

İngiltere YPG'ye silah veriyor mu?

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 'YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz?' , 'Silah veriyor musunuz?' sorularını yanıtladı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'in konuğu olan Moore, YPG'ye ilişkin soruları yanıtladı.



İşte Moore ve Çelik arasındaki diyalog:

HAKAN ÇELİK: YPG'yi terör örgütü olarak görüyor musunuz?

MOORE: Gerçekten bu konunun hassasiyetini iyi tanıyorum, iyi biliyorum. Ve PKK konusunda gerçekten İngiltere belki Türkiye'nin en iyi ortağıdır. Yıllarca çok yakın işbirliği yapıyoruz. YPG ile ilgili soru çok zor bir soru. Rakka DEAŞ'ın gayri resmi başkenti oldu ve DEAŞ İngiltere için çok çok büyük bir tehlike. Kısa vadeli taktik olarak YPG ile işbirliği yapılıyor. Bunu inkar etmek istemiyorum.

HAKAN ÇELİK: YPG'ye İngiltere silah veriyor mu?

MOORE: Hayır. İşbirliği yapıyoruz ama silah vermiyoruz. Ilımlı (Özgür) Suriye Ordusu'na silah vermiyoruz. Aynı politikamız var. İngiltere parlamentosundan izin almadılar.