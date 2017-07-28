29.07.2017 00:39:23

İngiltere'ye uçuşlardaki 'elektronik cihaz yasağı' kalktı!

İngiltere Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama'da, Türkiye'den İngiltere'ye olan uçuşlarda elektronik cihazlara uygulanan yasağı kaldırdıklarını bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, alınan ilave güvenlik tedbirlerinin incelenmesinin ardından İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından İngiltere'ye yapılan uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlamalarının kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Atatürk Havalimanı, İzmir, Bodrum, Antalya ve Dalaman'daki havalimanlarında ise kısıtlamaların süreceği ve yapılacak incelemelerden sonra adım adım kaldırılacağı ifade edildi.

Türkiye dahil 6 ülkeden İngiltere'ye doğrudan yapılan uçuşlarda yolcuların bazı elektronik cihazları kabine alması mart ayında yasaklanmıştı.

21 MART'TA YASAKLANMIŞTI

Geçtiğimiz Mart ayında İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin havalimanlarından ABD ve İngiltere'ye direkt olarak gerçekleştirilecek uçuşlarda yolcuların cep telefonundan büyük tablet ve dizüstü bilgisayarlar gibi elektronik cihazları kabine almaları yasaklanmıştı. ABD, söz konusu yasağı temmuz ayı başında kaldırmıştı.