11.07.2017 18:31:03

'İngiltere'nin büyümesi hız kesecek'

Standard & Poor's, “Gelecek yıl ılımlı bir artışın ardından İngiltere’de reel gelirlerde düşüş görülmesini bekliyoruz. Bu durum hane halkı harcamalarını baskılayacak' dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) tarafından önümüzdeki iki yıl boyunca İngiliz ekonomisinin büyüme hızının yavaşlamasının beklendiğini bildirildi.

S&P'den yapılan açıklamada İngiliz ekonomisinin önümüzdeki iki yıl boyunca yavaşlamasının beklendiği, yüksek enflasyonun ve zayıf sterlinin tüketici harcamalarını baskılayabileceği kaydedildi.

Açıklamada, "Gelecek yıl ılımlı bir artışın ardından İngiltere'de reel gelirlerde düşüş görülmesini bekliyoruz. Bu durum hane halkı harcamalarını baskılayacak. İngiliz sterlinindeki zayıflamanın ihracatı desteklemesi, iç talepteki düşüşü telafi etmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

İngiliz ekonomisinin büyüme hızının bu yıl yüzde 1,4, gelecek yıl ise yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecinin (Brexit) ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası açısından aşağı yönlü risk oluşturduğu vurgulandı.

S&P açıklamasında ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) 2019 ortasından önce politika faizini artırmasının beklenmediği kaydedildi.