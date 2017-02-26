26.02.2017 21:38:56
Wembley Stadyumu'nda oynan mücadeleye Manchester United hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. ManU 38. dakikada Lingard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini'nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United'a kupayı kazandırdı.
İngiltere Lig Kupası Manchester United'ın
Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.Manchester United, İngiltere Lig Kupası finalinde Southampton'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Wembley Stadyumu'nda oynan mücadeleye Manchester United hızlı başladı. 19. dakikada Zlatan İbrahimovic, takımını 1-0 öne geçirdi. ManU 38. dakikada Lingard'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı. 45. dakikada Gabbiadini fileleri havalandırarak farkı 1'e indirdi. İkinci yarıya hızlı başlayan Southampton Gabbiadini'nin yeniden fileleri havalandırmasıyla 2-2'lik eşitliği yakaladı. 87. dakikada sahneye çıkan İbrahimovic, attığı golle hem skoru belirledi hem de Manchester United'a kupayı kazandırdı.