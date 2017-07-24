24.07.2017 11:25:06

İngiltere ekonomisi dibe vurdu!

İngiltere halkının finansal durumu 3 yılın en keskin kötüleşmesini yaptı.

İngiltere'de hanehalkının finansal durumu temmuz ayında son 3 yılın en keskin kötüleşmesini yaptı. Aileler, otomobil, tatil ve beyaz eşya gibi büyük harcamalardan daha fazla sakınmaya başladılar.

IHS Markit'in Hanehalkı Finans Endeksi Temmuz ayında haziran ayındaki 43,7 puandan, Temmuz 2014'ten bu yana görülen en düşük seviye olan 41,8 puana geriledi. Markit, Endeks'in gerilemesinde enflasyonun ücretlerden daha hızlı artmakta olmasını etkili olduğunu ifade etti.

Markit kıdemli ekonomisti Tim Moore, "Hanehalkı bütçelerindeki sıkışmanın ve gelirlere yönelik endişelerin tüketici harcama kalıplarına yayılmaya başladıklarına dair işaretler var" değerlendirmesinde bulundu.