25.02.2017 22:26:27

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, Mısır'da

Johnson, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Johnson'un, Cumhurbaşkanı Sisi tarafından İttihadiye Sarayı'nda kabul edildiği belirtildi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile İngiltere'nin Kahire Büyükelçisi John Casson'un da hazır bulunduğu görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve terör başta olmak üzere ortak öneme sahip konularda iş birliğinin sağlanması konusunun ele alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Sisi'nin, terörle mücadelenin, güvenlik ve askeri alanla sınırlı kalmayan kapsamlı uluslararası bir stratejiyi gerekli kıldığına işaret ederek, "Terörle mücadelede zafer elde etmek için bu gruplara yapılan finansman kaynaklarının kurutulması, silah ve mühimmat yardımlarının kesilmesi ve uluslararası toplumun ortak çalışması gerekli." ifadesini kullandığı aktarıldı.

İki ülke arasında tüm alanlarda büyük bir atılım gerçekleştirmeyi ümit ettiğini vurgulayan Sisi'nin, ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesini ve Mısır'daki İngiliz şirketlerinin yatırımlarının artmasını istediği belirtildi.

Johnson'un da Mısır ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesini istediğini ve ülkesinin terörle mücadelede Mısır'ın çabalarına tam destek verdiğini ifade ettiği bildirildi.

Boris Johnson'un ayrıca Libya krizi başta olmak üzere, Ortadoğu'daki sorunların çözümünde harcadığı çabalardan dolayı Mısır'ı takdir ettiğini belirttiği kaydedildi.







