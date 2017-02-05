05.02.2017 22:49:16

İngiltere'den Trump’a tepki

İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn, ABD Başkanı Donald Trump’ın nazik mesajlara ve daha fazla anlayışa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Britanya Müslüman Konseyi'nin düzenlediği "Camimi ziyaret et" etkinliği kapsamında kuzey Londra'daki Finsbury Park Camisi'ni ziyaret eden Corbyn, burada basına açıklamalarda bulundu.

"Birlikte çay içmek, beton duvarlar inşa etmekten çok daha etkilidir"



ABD Başkanı Trump'ın nüfusunun çoğunluğunu Müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına yönelik seyahat yasağı kararını eleştiren Corbyn, uygulamayı "bölücü ve ayrımcı" diye nitelendirdi.

"Buradan Atlantik'in karşı tarafındaki adama çok nazik bir mesaj yollayacağım, çünkü kendisi nazik mesajlara ve daha fazla anlayışa muhtaç gibi görünüyor." ifadesini kullanan Corbyn, "Birlikte çay içmek, birbirimizi ayırmak için beton duvarlar inşa etmekten çok daha etkilidir." dedi.

"Dünyanın farklı bölgelerinde korkunç bir dil kullanılıyor"



Toplumu oluşturan toplulukların birbirlerine karşı nazik olmalarının önemine dikkati çeken Corbyn, "Son birkaç haftadır dünyanın farklı bölgelerinde korkunç bir dil kullanılıyor. Korkunç dil de korkunç eylemlere dönüşüyor. Bu korkunç eylemler de tıpkı Quebec'te olduğu gibi tamamen masum insanların ölümüyle sonuçlanıyor." diye konuştu.

Kanada'nın Quebec City kentindeki İslam Kültür Merkezi Camisi'ne geçen pazar günü silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette isimli 27 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, yatsı namazı kılan cemaatten 6 kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder