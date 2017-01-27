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İngiltere'den Trump'a 'Rusya uyarısı'
27.01.2017 04:22:39

İngiltere'den Trump'a 'Rusya uyarısı'

İngiltere Başbakanı May, ABD'nin Devlet Başkanı Trump'ı Rusya konusunda uyardı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere bu ülkeye gelen İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhuriyetçi Partinin Philadelphia'daki toplantısında yaptığı konuşmada Trump'a, "Putin'e karşı dikkatli olması" tavsiyesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Philadelphia'daki Cumhuriyetçi Parti liderleri toplantısında ABD-İngiltere ilişkileri konusunda değerlendirmelerde bulundu

Konuşmasının önemli bir bölümünde iki ülke arasındaki ilişkilerin "güçlü ve sağlam" olduğunu anlatan May, ABD ile İngiltere'nin aynı ilkeler etrafında dünya meselelerine baktığını vurguladı.

Daha önce Rusya ile ilişkileri düzeltmek istediğini ifade eden Trump'a "tedbirli olması" tavsiyesinde bulunan May, "Rusya'ya gelince, Başkan Reagan'ın da Mihail Gorbaçov ile müzakere ederken takındığı 'güven, fakat doğrula' tavrını takınmakta fayda var. Ayrıca Başkan Putin'e gelince 'ilişki kur ama dikkatli ol' tavsiyesinde bulunurdum." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Kırım'daki işgalini de eleştiren May, Moskova'nın adımlarının dikkatli ve yakından izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

IŞİD İLE MÜCADELE

May, ABD ile İngiltere'nin IŞİD ile mücadelede çok kararlı iki ortak olduğunu belirtti.

IŞİD'in İslam dininin adını kullanarak yaptığı işlerin tüm Müslümanlara mal edilemeyeceğini vurgulayan Theresa May, İngiltere'de de çok sayıda Müslüman vatandaşın üretken ve barışçıl şekilde yaşadığını anlattı.

İran'la nükleer anlaşmaya da değinen May, anlaşmanın zorluklar ve dikkatle takip edilmesi gereken maddelerle dolu olduğunu ancak işlediği ölçüde Tahran'ın nükleer silah edinmesini engellediğini kaydetti.

May ayrıca, uluslararası kurumların fonksiyonlarının çok önemli olduğunu ancak bu kurumların sorgulanır hale geldiğini ve reform ihtiyacının öne çıktığını sözlerine ekledi.

Başkent Washington'da bugün Trump ile görüşecek İngiltere Başbakanı May, 20 Ocak'ta görevi devralan yeni ABD Başkanı'nın ilk yabancı diplomatik konuğu olacak.



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