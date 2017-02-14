14.02.2017 22:25:58

İngiltere'den Kuzey Kore'ye çok sert tepki

Kuzey Kore yönetiminin hafta sonunda gerçekleştirdiği füze denemesinin ardından İngiltere, konuyla ilgili olarak bu ülkenin Londra Büyükelçisi Choe II'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nin, Kuzey Kore'nin balistik füze atışını sert bir şekilde kınamasının tamamiyle desteklendiği kaydedildi.



Açıklamada, "Bugün Kuzey Kore Büyükelçisi bakanlığa çağırılarak, Kuzey Kore'nin eylemlerinin çoklu kararları doğrudan ihlal ettiğini, uluslararası güvenliğe tehdit oluşturduğunu ve böylesine tehlikeli ve istikrarı bozan faaliyetlerin durdurulması gerektiğini açıkladık. Kuzey Kore'yi, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden tahrik edici eylemlerini durdurmaya, bunun yerine uluslararası toplumla yeniden bağlantı kurmaya ve nükleer, balistik füze programları yerine kendi halkının refahına öncelik vermesi için inandırıcı somut adımlar atmaya çağırıyoruz. Büyükelçiden bu mesajı mümkün olan en kuvvetli şekilde Pyongyang'a iletmesi istendi." denildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Pyongyang yönetiminin füze denemesine ilişkin hafta sonunda resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore'nin en son gerçekleştirdiği füze atışını kınıyorum. İngiltere, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bu tehdide karşı güçlü bir yanıt vermek için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek." ifadesini kullanmıştı.

Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA, geçen pazar yapılan balistik füze denemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurmuş, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de denemeyi kınamıştı. BMGK, 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye bazı yaptırımlar uyguluyor. Konsey, Kuzey Kore'ye nükleer faaliyetleri nedeniyle füze denemesi yapmasını yasaklamıştı.

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