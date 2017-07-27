28.07.2017 11:18:55
İngiltere'de mahkumlar yanlışlıkla serbest!
İngiltere'de 2016 yılında tutuklu ve hükümlülerden oluşan 71 kişi yanlışlıkla serbest bırakıldı. İngiltere Adalet Bakanlığı mahkumların yanlışlıkla serbest bırakılmasıyla ilgili rapor yayınladı.
İngiltere'de mahkumların yanlışlıkla serbest bırakılması, 9 yıl hapis cezası alan bir kişinin, yalnızca birkaç ay hapis yattıktan sonra geçen ay tahliye edildiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme geldi.
SAYI 71' ÇIKTI
2015 yılında 64 mahkumun yanlışlıkla salıverildiği belirtilen raporda, bu sayının geçen yıl 71'e çıkarak rekor seviyeye ulaştığı kaydedildi.