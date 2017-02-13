14.02.2017 00:22:21

İngiltere'de emekliliğe Bretix etkisi

İngiltere'de AB'den ayrılma durumu sonrası emeklilik yaşının yükseleceği bildirildi...

Ajanslarda yer alan habere göre, İngiliz işverenler, Avrupalı işçilerin yoğunlukta olduğu sektörlerde işçi bulmakta zorlanmaya başladı. İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) kararının, İngilizlerin emeklilik olma yaşını yükseltebileceği konuşuluyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz işverenler işgücü kıtlığı nedeniyle zor günlerden geçiyor. Hükümetin raporlarına göre, özellikle İngiltere dışından gelen işçilerin yoğunlukla çalıştığı, satış, imalat, sağlık, gıda gibi düşük vasıflı işgücüne ihtiyaç duyulan sektörlerde işçi bulmakta zorlanılıyor.

​Birleşik Personel ve Gelişim Kurumu (CIPD) 1000 işyerinde yaptığı ankete göre, her 4 işverenden 1'i, çalışanlarının işi ve/veya İngiltere'yi bırakma eğilimde olduğunu saptadığını belirledi. İşgücü kıtlığının özellikle bazı sektörlerde ciddi kaygılara neden olduğu belirtiliyor.

GÖÇ YASALARI KAYGI YARATIYOR

İngiltere'de işgücü kıtlığına ilişkin endişeler, Brexit sürecinde göç üzerine katı bir tutum sergilenmesine ilişkin korkuya da dayanıyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'ye girişinde zorluk yaşanmasının ekonomik açıdan maliyetinin büyük olacağı düşünülüyor.

Başbakan Theresa May'in, İngiltere'de bulunan AB vatandaşlarına kalma hakkının sağlanacağına ilişkin garanti sunmaması, AB ülkelerinden ülkeye giden göçmen işçiler için belirsizlik ortamının doğmasına neden olmuştu.

İngiliz işverenler, Brexit görüşmelerinde göç konusu üzerine bir uzlaşmaya varılmamasının, İngilizlerin 70'li yaşlarına kadar çalışmak zorunda kalmasına neden olabileceğini belirtiyor. Emeklilk yaşının yükselmesi, Brexit'in ülke ekonomisinde yaratacağı artçı etkiler arasında yer alabilir.

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