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İngiltere'de 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi
15.07.2017 14:38:06

İngiltere'de 15 Temmuz etkinliğini engelleme girişimi

İngiltere'nin başkenti Londra'da PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.

Avrupalı Türk Demokratlar Derneğinin (UETD) İngiltere şubesinin Londra'nın Walthamstow semtinde düzenlediği 15 Temmuz şehitlerini anma etkinliği, örgüt yandaşları tarafından engellenmek istendi. PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmek istedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile UETD İngiltere şubesinin düzenlediği anma programı, Londra'nın kuzeyinde yer alan, Türkçe konuşan toplumun yoğun olarak yaşadığı Walthamstow bölgesindeki Walthamstow Belediye Sarayı'nda yapıldı.

Etkinlik, örgüt yandaşları tarafından engellenmek istendi. PKK sempatizanı yaklaşık 40 kişi, 350 Türk vatandaşının katıldığı etkinliğin yapıldığı binaya girmeye çalıştı.

İngiliz polisi, bina önünde biriken örgüt yanlısı gruba uzun süre müdahale etmedi. Etkinliğe katılan Türk vatandaşları, PKK yandaşlarına müdahale etmeyen polise tepki gösterdi.

Örgüt yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.

Etkinliğe katılanlar ile örgüt yandaşı grup arasında da kısa süreli arbede yaşandı. Polis, örgüt yandaşı gruptan 3, etkinliğe katılanlardan da bir kişiyi gözaltına aldı.

Etkinlik daha sonra takviye polis ekibinin sevk edildiği binada gerçekleştirildi.

Vatandaşların binadan ayrılmasına izin vermeyen polis, etkinliğin yapıldığı bina etrafında önlemlerini artırdı.

Örgüt yandaşı grup, binaya taş ve su şişesi gibi cisimler atarken, bir polis memuru atılan taşla bacağından yaralandı.

Anma programına katılanlar, örgüt yandaşlarının belediye yerleşkesinin ana girişini kapatması nedeniyle polis tarafından arka kapıdan çıkarıldı.

Etkinliğin bitiminde yerleşkeden ayrılıp ana caddeye çıkan Türk bir çiftin aracına saldıran örgüt yandaşları, polisin müdahalesinin ardından dağıldı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı saldırıda, araçta hasar olduğu görüldü.

Program aksamadan devam etti

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı münasebetiyle düzenlenen program, dışarıdaki gerginliğe rağmen aksamadan devam etti.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Zehra Başaran, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Özdemir, UETD Genel Başkanı Zafer Sırakaya, UETD İngiltere Başkanı Erdal Yetimova, ülkedeki çeşitli derneklerin temsilcileri ve her yaş grubundan çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, darbe girişiminde şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua edildi.

Etkinliğe canlı bağlantıyla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, programının yoğunluğu dolayısıyla Londra'ya gelememekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

15 Temmuz'da 250 kişinin şehit olduğunu hatırlatan Kılıç, Avrupa'nın birçok kentinde düzenlenen "İçimizdeki Kahramanlar" başlıklı programlarla, o geceyi tecrübe eden vatandaşların, yaşadıklarını ve Türkiye'de neler gerçekleştiğini ilk ağızdan yurt dışında yerleşik vatandaşlara aktardığını söyledi.

Bakan Kılıç, "Rabbim inşallah bir daha böyle bir şeyi bu millete yaşatmayacak fakat şunu herkes bilsin ki ülkemize herhangi bir şekilde böyle bir çılgınlığı yaşatmaya kalkanlar olursa çok ağır bir şekilde bunun hem cezası hem de karşılığını alacaklar. Aynı 15 Temmuz gecesi aldıkları gibi" dedi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Bilgiç de darbe teşebbüsünün, "Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en kanlı terör eylemini teşkil etmesi bakımından benzersiz bir nitelik taşıdığını" anlattı.

Bilgiç, o gece İngiliz hükümetinin Türk halkına desteğini göstermek üzere Türkiye'nin yanında durduğunu ve dayanışma içinde bulunduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz'un hemen ertesi günü İngiltere Başbakanı Theresa May'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla arayarak, darbe girişimini kınadıklarını bildirdiğini belirtti.

15 Temmuz gecesinde yaşananların kum sanatı performansıyla katılımcılara aktarıldığı programda ayrıca "Milletin İradesi" başlıklı bir video gösterimi yapıldı. Programda bazı katılımcılar da o gece yaşadıklarını dinleyicilerle paylaştı.


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