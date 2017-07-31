31.07.2017 21:28:19

İngiltere Ankara Büyükelçisi Richard Moore'u şaşırtan olay

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aracının fotoğrafını paylaştı.



İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore sosyal medya hesabı Twitter üzerinden aracının fotoğrafıyla birlikte, "Ankara'daki asfalt ekipleri çok hoşgörülü. :) Sanırım Birleşik Krallık'ta olsa araç çektirilirdi (ya da asfalt üzerine dökülürdü)" yazısını paylaştı. Moore, bu paylaşımını hem İngilizce hem Türkçe yaptı.



Moore'un paylaştığı fotoğrafta aracının bulunduğu bölüm dışındaki bütün yolun asfaltlandığı gözüküyor.