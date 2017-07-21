21.07.2017 11:07:55

İngilizler Türkiye'ye akın ediyor

İngiliz tur şirketleri Jet2.com ve Jet2 Holidays, Türkiye'ye yapacakları tur programlarını iki katına çıkaracak.

İngiliz Jet2.com ve Jet2 Holidays, müşteri talebinde yaşanan artış nedeniyle, önümüzdeki yıl Türkiye'ye yapacakları yaz programını yaklaşık iki katına çıkaracaklarını açıkladı. Böylece önümüzdeki sezona 70 bin ek koltuk eklenecek. Mayıs ayında başlaması beklenen programda haftalık Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuşlarına toplam altı tane tarifeli sefer eklenecek.

70 BİN EK KOLTUK KONULACAK

Şirket yoğun sezonda İngiltere'nin dokuz farklı bölgesinden Türkiye'ye haftalık 43 uçuşa kadar çıkabilecek. 2018 sezonunda uçuşlarına 70 bin ek koltuk koyacak olan Jet2.com'un Antalya kapasitesi yüzde 115, Bodrum kapasitesi yüzde 144, Dalaman kapasitesi de yüzde 56 artış gösterecek.

"TÜRKİYE İLE BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYEMİZ OLACAK"

Jet2.com ve Jet2 Holiday CEO'su Steve Heapy, Türkiye'nin müthiş bir iklime sahip ve harika beldelerin bulunduğu bir yer olduğunu ifade ederek, "Yaz 2018 programımızı sunduğumuzdan beri rezervasyonlarda büyük bir artış yaşadık. Bu nedenle Türkiye programlarımızın sayısını artırmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Umarız bu program sayesinde Türkiye ile büyük bir başarı hikayesi gerçekleştiririz" dedi.