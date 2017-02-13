13.02.2017 23:47:57

İngilizler Kaddafi'nin saklı mallarına göz dikti

Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığını savunan İrlanda Kurtuluş Ordusu (IRA​) adlı örgütün saldırılarından sağ kurtulan İngilizler, Libya lideri Kaddafi'nin saklı mallarına göz dikti.

İrlanda Kurtuluş Ordusu IRA'nın düzenlediği terör saldırılarından sağ kurtulanlar, devrik Libya lideri Muammer Kaddafi'nin İngiltere'de saklı tutulan mal varlığının kendilerine tazminat olarak ödenmesi için hükümete çağrı yaptı.



Evening Standart gazetesinin haberine göre, terör kurbanları, Kaddafi'nin İngiltere'deki 9 milyon 467 bin 630 Sterlini bulan nakit, mülk ve yatırım varlıklarının Hazine tarafından ortaya çıkarılmasının üzerine, taleplerini hükümete ilettiler.



Parlamento'daki partiler üstü gruptan milletvekilleri de Kaddafi'nin hazinesinin terör olaylarından sağ kurtulan insanların yaşamlarını iyileştirmek ve sağlık masraflarını ödemek için kullanılması kampanyasına destek veriyor.



Sözcü: Libyalılara iade etmemek, kanunsuz olur



Hazine'nin sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada, Kaddafi'ni mal varlığının Birleşmiş Milletler'in çözüm süreci kapsamında dondurulduğunu Libya'da istikrarlı bir hükümet kurulduktan sonra söz konusu mal varlığının Libyalılara geri döndürüleceğini söyleyerek, bundan başka bir planın kanunsuz olacağını kaydetti

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