03.03.2017 14:06:21

İngilizce öğretmenleri Erasmus hakkında bilgilendirildi

Batman'ın Kozluk ilçesindeki İngilizce öğretmenleri Erasmus hakkında bilgilendirildi.

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Batman'ın Kozluk ilçesindeki İngilizce öğretmenleri Erasmus hakkında bilgilendirildi.İlçe Kaymakamı Orhan Aktürk'ün katılımıyla, Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda, Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi Uzmanlarından Hasan Acar tarafından İngilizce öğretmenlerine yönelik Erasmus hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda öğretmenlerin okullarda proje üretmesi, hibeler yoluyla yurtdışına personel ve öğrenci hareketliği sağlayarak farklı eğitim uygulamalarını gözlemlemesi ve bu yolda kendi okullarında eğitim niteliğini artırması maksadıyla bilgiler verildi.