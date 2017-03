03.03.2017 12:31:49

İngilizce öğrenmek zor değil

Eskişehir'de her yaş grubundan çok sayıda kişinin yabancı dil öğrenmek için kurslara başvurduğu, ilk sırada yer alan İngilizcenin ardından en fazla Arapça, Rusça, Almanca ve İspanyolca öğrenmeye yoğun bir talep olduğu belirtiliyor.

Eskişehir'de her yaş grubundan çok sayıda kişinin yabancı dil öğrenmek için kurslara başvurduğu, ilk sırada yer alan İngilizcenin ardından en fazla Arapça, Rusça, Almanca ve İspanyolca öğrenmeye yoğun bir talep olduğu belirtiliyor.Hem okul okul hem de iş hayatında önemli bir yer tutan yabancı dili öğrenmek için vatandaşlar yabancı dil kurslarına ilgi gösteriyor. En çok İngilizce'nin talep edildiği kurslarda ayrıca Arapça, Rusça, Almanca ve İspanyolca'da en çok tercih edilenler arasında yer alıyor. İngilizcenin öneminin tartışılmaya açık olmadığını ifade eden 12 yıldır Rusça öğretmenliği yapan Gökçe Ertuğral, bu dilin her alanda gerekliliğine işaret etti. Ertuğral, "Günümüz koşullarında en önemli dil İngilizce. Her alanda her sektörde, her alanda, her iş sektöründe İngilizce çok önemli. Biz anaokulundan başlayıp, profesörlüğe kadar giden bir skalada İngilizce öğretmekteyiz. Üniversite öğrencileri, akademisyenler, yurt dışına gitmek isteyen öğrenciler, Erasmus yapmak isteyen öğrenciler gibi. İngilizceden sonra gelen dillerimiz Almanca, Fransızca şu anda Arapça, Rusça rövanşta. Yüksek lisans, doktora yapmak, uzmanlaşmak için İngilizce her alanda şart. İngilizce öğrenmek isteyenlere tavsiyem, dili etkin bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Sadece gramer tabanlı değil. Bizim çok önemsediğimiz, öğrencilerden istediğimiz yabancı hocalarla bol bol konuşarak pratik yapmaları. Bunu sosyal hayatlarına da katmaları gerekiyor. Yabancı dil öğrenme süresi öğrenciden öğrenciye performansına bağlı olarak değişmektedir. Ama İngilizcenin uluslararası dil lisanı var. A1 den başlayıp C1'e kadar gidebilir. Bir öğrenci ortalama, kendisi de imkanlarını etkin bir şekilde kullanarak, A1, A2, B1, B2 düzeylerini bitirdiğinde bu da toplam 2 yıla tekabül ediyor. Verimli bir biçimde devam ettirirse öğrenci için güzel sonuçlar olacaktır. Dil öğrenmede 7'den 70'e herkese tavsiyem, dili sadece kurslara gelerek değil tüm hayatlarında etkin bir şekilde devam ettirmeleri gerekiyor. Hayatlarında uyarlamaları gerekiyor. Yabancı dizi izlemek, yabancı dil kitapları okumak gibi kendi hoşlandıkları şeyler üzerinde daha fazla çalışma yaparak İngilizcelerini etkin bir hale getirmelerini tavsiye ediyorum" diye ifade etti.Ankara Üniversitesi mezunu olan ve 12 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Filiz Avdan ise, İngilizceyi öğrenmenin göründüğü kadar zor olmadığını ifade ederek, "İngilizce dünyada en fazla konuşulan dillerden bir tanesi. Birçok farklı alanda ve bilim dilinde çok fazla kullanılan bir dil. Doğal olarak öğrencilerin en fazla tercih ettiği dil, İngilizce oluyor. Ülkemizde belli sınavları geçme amaçlı İngilizce öğrenilmesi ön planda. Çok farklı yaş gruplarında öğrencilerimiz var. İngilizce öğrenmek isteyenlere tavsiyem, İngilizcenin en zor yanların bir tanesi de kelimedir. İngilizce kelime konusunda oldukça kapsamlı ve zorlayıcı bir dildir. Telaffuzu Türkçe gibi değil, okunduğu gibi yazılmıyor. Gramer açısından çok kolay bir dil. İlk günden itibaren düzenli bir kelime çalışmasıyla, gramer takviyesiyle öğrenilebilecek bir dil. Çok zor gibi görünüyor ama göründüğü gibi değil" ifadelerini kullandı.