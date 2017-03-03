03.03.2017 17:06:00

İngiliz parlamentosundan Kraliçe'ye zam

İngiliz parlamentosu Kraliçe 2. Elizabeth'in yıllık gelirini artırmaya hazırlanıyor.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında komisyon aşamasından dün geçen tasarıya göre, Kraliçe'nin kraliyet ailesine bağlı şirketlerden aldığı kar payı yüzde 15'ten yüzde 25'e çıkarılacak. Bu durumda Kraliçe Elizabeth'in yıllık geliri 76 milyon sterline (348 milyon TL) ulaşacak.

Tasarıya göre, Kraliçe artan geliriyle Buckingham Sarayı'nın 10 yıl sürmesi ve 360 milyon sterline mal olması öngörülen restorasyonuna katkıda bulunacak. Sarayda su ve elektrik tesisatı başta olmak üzere kapsamlı bir yenileme planlanıyor.

Tasarı komisyonda dün yapılan oturumda 2'ye karşı 15 oyla kabul edildi. Karşı oy kullanan İskoç Ulusal Partisi milletvekili Tommy Sheppard, tasarının İngiliz parlamento binası Westminster Sarayı'nın restorasyonu için milletvekillerinin maaşına zam yapmaya benzetti.

Tasarının Avam Kamarası genel kurulundaki oylamada sorunsuz bir şekilde onaylanması bekleniyor.

Serveti 20 milyar sterlin

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in liderliğindeki kraliyet ailesinin serveti, bağlı şirketler, taşınmazlar, sanat koleksiyonları ve mücevherlerle birlikte 20 milyar sterlini buluyor. Sadece Buckingham Sarayı'nın değerinin 2 milyar sterlinden fazla olduğu belirtiliyor.