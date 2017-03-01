01.03.2017 19:21:22

İngiliz izci çocuklardan Türkiye'deki sığınmacı çocuklara futbol topu

İngiltere'deki bir izci kulübünden bir grup yavrukurt, Türkiye'deki sığınmacı kamplarında kalan Suriyeli çocuklara yardım için satın aldıkları futbol toplarının teslimatı dolayısıyla Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğini ziyaret etti.

İzci çocuklar, 100 kadar futbol topunun teslimatı için İngiltere'nin güneyindeki Southampton kentinden başkent Londra'ya gelerek, büyükelçilik rezidansında Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ile bir araya geldi.

Yavrukurtların lideri Ruth Farmers, ailelerinin yardımıyla kendi yaptıkları yemekleri satan, araba yıkayan ve benzer çeşitli etkinliklerle yaklaşık bin sterlin bağış toplayan 20 küçük izcinin, bu bağışla alınan futbol toplarını Suriyeli çocuk sığınmacılara ulaştırılacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu bildirdi.

Türkiye'nin çok sayıda sığınmacıya kucak açmasından dolayı teşekkürlerini ileten Farmers, Büyükelçi Bilgiç'in gösterdiği yardımseverlik ve desteğinden duyulan memnuniyeti bildirdi.

İzcileri kabulünde yaptığı konuşmada Büyülelçi Bilgiç de bu projenin gelecek nesillere neden inanılması gerektiğini gösterdiğini söyleyerek, "Bu gençler geleceğimiz. Bu sosyal hareketin parçası olmaktan dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, sığınmacılara yönelik yürüttüğü açık kapı politikasını detaylandıran Bilgiç, özellikle Suriyeli çocukların eğitimine verilen önemi vurgulayarak, "Bugün, çabalarımızın etkisini görüyoruz. Suriyeli çocuklar için izciler tarafından toplanan paralarla satın alınan futbol topları hızlı bir şekilde yerine iletilecek." dedi.

Ziyarette yavrukurtlar ve liderleriyle bir süre sohbet eden Bilgiç'e "izci fuları" hediye edildi. Gençlere meşrubat, kuru pasta ve mini sigara böreği ikram edildi.



