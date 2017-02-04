04.02.2017 21:39:30

İngiliz Düşünce Kuruluşu: AB Hamas’ı terör listesinden çıkarmalı

iliz düşünce kuruluşu Forward Thinking, İslamî Direniş Hareketi (Hamas)'ın Avrupa Birliğinin terör listesinde yer almasının bölgeye yardımı engellediğini söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



Filistin Enformasyon Merkezi'nin aktardığı habere göre İngiliz düşünce kuruluşu Forward Thinking, İslamî Direniş Hareketi (Hamas)'ın Avrupa Birliğinin terör listesinde yer almaya devam etmesinin, Gazze'deki imar çalışmalarını, kalkınmayı ve bölgeye yardımı engellediği gibi, Filistinliler arasındaki uzlaşıya da engel olduğunu belirtti.



RAPOR YAYINLANMIŞTI



Kuruluş, geçen yılın sonunda Paris'te Filistin'in ve özellikle Gazze halkının insani ihtiyaçlarının karşılanması, yardım yollarının tespiti ve iç bölünmenin sebep olduğu sıkıntıların ortadan kaldırılmasında batılı politikacıların rolü konularında düzenlenen çalıştayın ardından bir rapor yayınlamıştı.



ZAMANLAMA ÖNEMLİ



İngiltere Parlamentosunda gerçekleştirilen seminerde bile getirilen "Hamas, terör örgütü listesinden çıkarılsın" talebinin zamanlamasının bu sebeple önmeli olduğu düşünülüyor.



Zira rapor Avrupa'da halen tartışılıyor.







RAPORUN AYRINTILARI



Rapor, Avrupa hükümetlerinin Hamas'ın Filistin siyasi sistemindeki varlığını kabul etmesi gerektiğini vurgulanarak şunlar ifade ediliyor:



“Çünkü bu sorunların çözümüne uygun şartları hazırlayacaktır. Avrupa Hamas hareketini terör listesinden çıkararak Abbas'ı uzlaşı yapmaya teşvik edebilir. Aynı şekilde Avrupa'nın sonuçları ne olursa olsun seçimleri kabul etme yönünde tavır takınması gerekir."



SEMİNERE KİMLER KATILDI?



Parlamentoda düzenlenen seminere İngiliz parlamenterlerin yanında, İngiltere'nin BM eski temsilcisiyle eski Kudüs konsolosu, genelde Filistin'de, özelde ise Gazze'de yardım projeleri sürdüren insani ve hayır hizmetleri sunan büyük kuruluşların temsilcileriyle, Ürdün ve Tunus büyükelçiliklerinden temsilciler, ilgili aktivistler, Avrupa'daki Filistin sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bazı Arap ülkelerinin temsilcileri katıldı.





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