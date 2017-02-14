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İngiliz bakandan Bretix açıklaması
15.02.2017 00:23:29

İngiliz bakandan Bretix açıklaması

İngiliz Bakan David Davis, 'Brexit için gereken yasa, Lordlar Kamarası'ndan dönebilir' açıklamasını yaptı...

Ajanslarda yer alan habere göre, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasından (Brexit) sorumlu bakan David Davis, sürecin başlatılması yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın Lord Kamarası'ndan dönebileceğinin sinyalini verdi.

Resmi temaslar için bulunduğu İsveç'te bu ülkenin AB Bakanı Ann Linde ile ortak basın toplantısı düzenleyen Davis, Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisini parlamentodan hükümete devreden yasanın, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasından dönebileceğini ancak bunun hükümetin Brexit takvimi etkilemeyeceğini söyledi. 

Yasa, iki kanatlı İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında geçen hafta oylanmış ve yeterli desteği bularak Lordlar Kamarasına sevk edilmişti.

'MART AYI BİTMEDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUM'

"Üst kanadın inceleme görevini yerine getireceğini düşünüyorum, yasanın bir o kanada bir bu kanada gidip geldiğini göreceğiz" ifadesini kullanan Davis, "Ancak konunun zamanında, mart ayı bitmeden çözüme kavuşmasını bekliyorum" dedi.

Davis, yetki devri yasasının hükümetin 9 Martta toplancak AB liderler zirvesinde süreci başlatmasına elverecek bir zamana yetişemeyebileceğini ancak hükümetin ilan edilmiş takviminin zaten bunun mart ayının sonundan önce işletilmesini öngördüğünü kaydetti.

İsveçli bakan Linde de İngiltere'deki AB vatandaşlarının Brexit sonrasındaki haklarıyla ilgili kaygılarını dile getirerek, İngiltere'de yaklaşık 100 bin İsveçli'nin, İsveç'te de yaklaşık 30 bin İngiltere vatandaşının yaşadığını hatırlattı. Linde, bu konunun Brexit sürecinde pazarlık kozu olarak kullanılmamasını istedi. 

BREXIT TAKVİMİ

Lordlar Kamarasında yasada herhangi bir değişiklik istenirse metin yeniden Avam Kamarasına gönderilecek ve görüşülüp oylanarak lordlara iade edilecek. Lordların değişiklik talepleri devam ettiği sürece tasarı iki kanat arasında gidip gelmeye devam edecek.

Lordların onayını alması halinde tasarı son onay ve yürürlük için kraliçeye sunulacak.


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