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İngiliz Bakan'dan FETÖ açıklaması
31.01.2017 22:30:13

İngiliz Bakan'dan FETÖ açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, FETÖ konusunda açıklama yaptı...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 15 Temmuz darbe girişiminden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sorumlu olduğuna inandığını belirterek, "Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından Batı'dan Türkiye'ye bakan düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştiren Duncan, İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun Birleşik Krallık'ın Türkiye ile ilişkilerini değerlendirdiği ve yayınlayacağı raporu çerçevesinde komisyon üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Birçok ülke parmağını sallarken, İngiltere'nin Türkiye'de 15 Temmuz'da neler olduğunu anlamaya çalıştığını" kaydeden Duncan, Türkiye'nin tarihi boyunca darbe riskiyle yaşadığını ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası travmayı henüz atlatamadığını, bunun yanı sıra Türkiye'nin PKK ve IŞİD tehdidiyle de karşı karşıya olduğunu belirtti.

Darbe girişiminin boyutunun yıkıcı olduğunu dile getiren Duncan, "Türkiye'nin yaşadıklarını anlamak zorundayız. Özellikle Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Türkiye'nin yaşadıklarını ve hala yaşıyor olduklarını doğru anlamadı." dedi.

"Demokratik yapıyı devirmeye çalıştılar"

Komisyonun İşçi Partili üyesi Mike Gapes'in "Gülenci örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu olduğuna inanıyor musunuz?" sorusuna Duncan, "Evet. 15 Temmuz darbe girişiminden Gülenci örgütün sorumlu olduğuna inanıyorum. Devletin içine yerleşen bu örgüt 15 Temmuz'da Türkiye'deki demokratik yapıyı devirmeye çalıştı" yanıtını verdi.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri önceki hafta Türkiye'de temaslarda bulunmuştu. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekili Crispin Blunt başkanlığındaki komisyon üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kabul edilmişti.

Altısı Muhafazakar Parti'den, dördü İşçi Partisi'nden ve biri İskoç Ulusal Parti'den olmak üzere toplam 11 milletvekilinden oluşan komisyonun Türkiye ile ilgili raporunu ilkbahar aylarında yayınlaması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye ile ilişkilerinin masaya yatırılacağı ve İngiliz hükümetine Türkiye ile ilişkilerinde tavsiyelerde bulunulacak rapor için çalışmalara geçen yıl temmuz ayında başlanmıştı.



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