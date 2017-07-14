14.07.2017 10:33:14

İnek sütü miktarı Mayıs'ta azaldı

Toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı 'Süt ve Süt Ürünleri Üretimi' verisini açıkladı. Buna göre, toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı.Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 118 bin 576 ton olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi 58 bin 878 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise 4 bin 481 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.



Yoğurt üretimi 104 bin 115 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 arttı. Ayran üretimi ise 64 bin 785 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 artış gösterdi. Mayıs ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı.