30.01.2017 11:41:11

İnegölspor'da yüzler Ergün Penbe ile güldü

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Ergün Penbe yönetiminde çıktığı 20. hafta randevusunda sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u Raif Demir'in tek golü ile mağlup ederek, haftalar sonra üç puan alan İnegölspor, üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bordo-beyazlılılarda uzun aradan sonra yüzler gülerken, Teknik Direktör Ergün Penbe ise, 'Biz sadece oyuncularımıza taktik verdik, geri kalan onlarındı. Bugün çok iyi uyguladılar ve mücadele ettiler. Söylediklerimizi harfiyen yerine getirdile

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik patronu Ergün Penbe yönetiminde çıktığı 20. hafta randevusunda sahasında ağırladığı Tuzlaspor'u Raif Demir'in tek golü ile mağlup ederek, haftalar sonra üç puan alan İnegölspor, üzerindeki kara bulutları dağıttı. Bordo-beyazlılılarda uzun aradan sonra yüzler gülerken, Teknik Direktör Ergün Penbe ise, "Biz sadece oyuncularımıza taktik verdik, geri kalan onlarındı. Bugün çok iyi uyguladılar ve mücadele ettiler. Söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler" dedi.Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci devrenin üçüncü randevusunda İstanbul temsilcisi Tuzlaspor'u sahasında ağırlayan İnegölspor, yeni teknik patronu Ergün Penbe yönetimindeki ilk maçında 3 puan sevinci yaşadı. Aylar sonra sahadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşayan bordo-beyazlılarda maçın değerlendirmesini yapan Teknik Direktör Ergün Penbe, "Uzun yıllardır futboldan uzak kalmıştım. Bu heyecanı yaşamayı özlemişim. Biz sadece oyuncularımıza taktik verdik, geri kalan onlarındı. Bugün çok iyi uyguladılar ve mücadele ettiler. Söylediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok iyi mücadele örneği vardı. Saha ve çalışma şartlarımız biraz sıkıntılıydı ama ona rağmen 3 puanı almayı başardık. Daha farklı da olabilirdi. İkinci yarı biraz daha akıllı olabilseydik daha farklı olurdu. Önemli olan 3 puan almaktı. 6 puanlık bir maç olduğunu söylemiştik. Artık önümüzde Ankaragücü maçı var. Bu hafta iyi çalışmalıyız. Sakat ve cezalı oyuncularımız var. İyi çalışarak Ankaragücü deplasmanından puan yada puanlarla dönmek istiyoruz. Biz önümüzdeki 3 maç için 7 ya da 9 puan hedefi koyduk. İlk maçı atlattık, önümüzde 2 maçımız kaldı" diye konuştu."Takımın kurgusunu bozma gibi bir düşüncem yok"Transfer isteyip istemediği sorusuna da Penbe, "Geldiğimde oyuncularıma bu işten para kazandıklarını ve iyi takım olduklarını söyledim. 'Transfere vereceğimiz parayı sizlere verelim, beni mahcup etmeyin, transfer yapmaya mecbur etmeyin' dedim. Sağ olsunlar bugün ellerinden geleni yaptılar. Eksiklerimiz var, olacaktır da. Şu anda transfer görüşmemiz yok ama olursa ileriye dönük olacaktır. Bir buçuk yıllık anlaşmam var. Yönetimle anlaşırsak önümüzdeki yıl için transfer yapmayı düşünüyoruz. Şu anda takımın kurgusunu bozma gibi bir düşüncem yok" cevabını verdi.Davala'dan tebrikTuzlaspor Teknik Direktörü Ümit Davala ise, İnegölspor ve Ergün Penbe'yi tebrik ederek, "İlk maçından 3 puanla ayrıldı. Biz futbol adına, kazanmak adına sahada hiçbir şey yapmadık. Çok pas hatası yaptık. Bu kadar çok top kaybedersen hiçbir maçı kazanamazsın. Bunu bugün de gördük. Önümüzde çok maç var. Kupada da devam ettiğimiz için bizim için ağır oluyor ama buna da alışacağız. Ancak bu şekilde oynarsak galibiyeti hak eden takım İnegöl olur" dedi.Elimizden geleni yaptıkİnegölspor'un galibiyet golünü atan Raif Demir ise, "Kazanmak için sahaya çıktık. Elimizden geleni yaptık. Çok pozisyonlar bulduk. Daha farklı olabilirdi. Alt sıralardan kurtulduk. Artık maçlara daha rahat çıkacağız. Önümüzdeki hafta Ankaragücünü'de yenersek hedefimiz tamamen play-off olur. Takım iyi oynuyordu, galibiyette geldi. Bundan sonra inşallah her şey daha iyi olur. Bugün özlediğimiz bir taraftar vardı. Bizim için artı bir güç oldular. Buraya gelip bizi destekledikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Onlar varsa futbol güzel oluyor" ifadelerini kullandı.İnegölspor'un Gümüşhanespor'dan yeni transferi Hüseyin Ali Pala da, İnegölspor yönetimine teşekkür ederek, "Bana güvenip transfer ettiler. Bugün galip geldik, inşallah bundan sonrada böyle devam ederiz" diye konuştu.