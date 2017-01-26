26.01.2017 13:22:49

İnegölspor'da forvete takviye

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, ligdeki rakiplerinden Gümüşhanespor'dan forvet mevkii oyuncusu Hüseyin Ali Pala'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

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Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından İnegölspor, ligdeki rakiplerinden Gümüşhanespor'dan forvet mevkii oyuncusu Hüseyin Ali Pala'yı sezon sonuna kadar kiraladı.İnegölspor yönetimi, gol yollarındaki sıkıntıyı aşabilmek için ara transfer dönemindeki üçüncü forvet transferini gerçekleştirirken, son transfer Hüseyin Ali Pala için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Futbol Şube Sorumlusu Hüseyin Kurt, "Ara transfer döneminde eksik gördüğümüz noktalarda transferlere devam ediyoruz. Daha evvel de kendisi ile ilgilendiğimiz Gümüşhanespor'da oynayan Hüseyin Ali Pala kardeşimizle anlaşmış bulunuyoruz. Sezon sonuna kadar bizde kiralık olarak mücadele edecek. Kendisinden en güzel verimi alacağımıza inanıyorum" dedi.Hüseyin Ali Pala ise, "İnegölspor'a teşekkür ediyorum. Beni aldılar, güveniyorlar. Elimden geleni yapacağım. Umarım çok fazla gol atarım. Futbolda en önemli unsur taraftar. Siz bize lazımsınız. Maçlara gelin destek olun" ifadelerini kullandı.