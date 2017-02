16.02.2017 16:15:01

İnegöl polisinden PKK'ya darbe

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında siyasi parti il başkanının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.Türkiye genelinde olduğu gibi İnegöl'de de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, sosyal paylaşım siteleri üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapan 7 kişi gözaltına alındı. Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi Bursa il başkanı ve son seçimlerde HDP İnegöl belediye başkan adayı olan A.G. ile M.S.O., A.T., Y.B., Ö.A., H.E. ile 17 yaşındaki Y.E.G. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.Hakim karşısına çıkan 7 kişiden Y.E.G. ile H.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.