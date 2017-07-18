18.07.2017 14:43:31

İnegöl'de konut fiyatları uçuşa geçti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde konut fiyatlarında büyük artış yaşanıyor. Konut fiyatlarının bölge bölge farklılık gösterdiği İnegöl'de binaların metrekareleri 2 bin liraya yaklaştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde konut fiyatlarında büyük artış yaşanıyor.

İnegöl Müteahhitler Derneği Başkanı Harun Ergün, artık binaların metrekareleri fiyatlarının 2 bin liraya yaklaştığını belirtti. İnegöl'de arsa sıkıntısının yaşandığını belirten Harun Ergün, "İnegöl'de konut fiyatlarında ciddi anlamda bir artış var. Bunlar tamamen arsa fiyatları ve inşaat maliyetleriyle ilgili. İnegöl'de arsa sıkıntısı var. Bölge bölge arsa fiyatlarında daire başına düşen fiyatı 100 bin lirayı buluyor. Diğer faktör ise malzeme fiyatlarıdır. Demir, çimento ve çeşitli malzemelerin fiyatlarında ciddi bir artış var. Özellikle demirde çok ciddi problem var. Rakamlar 2 bin liranın üzerine çıkmış durumda. İhtiyacın karşılanamaması gibi bir durumda var. İstediğimiz ebatta, istediğimiz demiri bulamıyoruz. Belli kalınlıktaki demirler zor bulunuyor. Biraz stokçuluk da olabilir, hükümetin bu konu ile ilgili bir çalışması oldu. İnşaat sektöründe de demir sıkıntısı devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Metrekare fiyatı 2 bin liraya yaklaştı

İnegöl'de konut fiyatlarının bölge bölge farklılık gösterdiğini ifade eden Ergün, "Artık binaların metrekareleri 2 bin lira gibi rakamlara yaklaşmış durumda. Satışta da geçen yıla göre bir artış var. İnegöl'de hala kiralık konut bulmak çok zor ve yok denecek kadar az. İnegöl göç alan bir bölge ve göçten kaynaklı bir konut ihtiyacı var. Dolayısıyla rakamlarda buna bağlı olarak arz-talep dengesi ile artıyor. Konutların kira getirilerinde Bursa'ya kıyasladığımızda İnegöl çok düşük. Gün geçtikte bu fiyatlar daha da artacaktır" diye konuştu.