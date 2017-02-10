10.02.2017 15:59:44

İnegöl'de karantina bitiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyük baş hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle üç hafta müddetle kapatılan hayvan pazarı önümüzdeki hafta açılıyor. 15 mahallede 2 bin 808 büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde büyük baş hayvanlarda görülen şap hastalığı sebebiyle üç hafta müddetle kapatılan hayvan pazarı önümüzdeki hafta açılıyor. 15 mahallede 2 bin 808 büyükbaş hayvana şap aşısı yapıldı.Başta hastalığın görüldüğü Alibeyköy ve Kayapınar mahalleleri olmak üzere toplam 15 köyde aşılama çalışmalarının tamamlandığını açıklayan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Ekren, "Geçtiğimiz günlerde Alibeyköy ve Kayapınar mahallelerinde şap hastalığı tespit edildi. Karantina başlatıldı. Bu iki mahalle merkezinde ve mahallelerin 3 kilometre çapındaki mahallelerinde aşılama yapıldı. Karantina 16 Şubat Perşembe günü bitecek. Bu tarih itibariyle hayvan pazarını açacağız. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Hastalığın tamamen sönmesini bekliyoruz. Farklı bir durum çıkması halinde karantina müddeti uzayacak. Şu an itibariyle 16 Şubat tarihinde karantinayı bitirmeyi planlıyoruz" dedi.Ekren, 15 mahallede 2 bin 808 hayvana şap aşısı yapıldığı bilgisini verdi.