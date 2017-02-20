20.02.2017 19:26:14

İnegöl'de istihdam seferberliği

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) öncülüğünde düzenlenen 'İnegöl İstihdam Seferberliği' toplantısında yaşanan sıkıntılar ele alındı.

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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odasının (İTSO) öncülüğünde düzenlenen "İnegöl İstihdam Seferberliği" toplantısında yaşanan sıkıntılar ele alındı.İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İŞKUR Bursa İl Müdürü F. Eren Türkmen, SGK İl Müdürü Erhan Karaca ve İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Anıl'ın katıldığı toplantı İTSO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, İnegöl'deki istihdam durumu masaya yatırıldı. Metin Anıl, "Cumhurbaşkanımızın himayesinde başlatılan istihdam seferberliğinin detaylarını görüşme, daha iyi bilgilenme adına toplandık. Hepinizin bildiği, yaşadığı gibi 2016 yılı iş dünyası adına çok olumlu geçmedi. Bunun sebepleri var. En önemli sebebi Rus uçağının düşürülmesiyle başladı, sonra Güneydoğu Anadolu'da hendek olaylarının bastırılması adına hükümetin yoğun çabası oldu, Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde bombalar patlatıldı, ordumuz Suriye'ye girdi ve 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi yaşandı. Bu 1 yıl içinde oldu. Eğer bu hadiseler 1 yıl içinde bir başka ülkede olsaydı durumu çok zor olurdu. Ülkemiz hala koşan, hedeflerine ulaşmak için çalışan bir toplumla yoluna devam ediyor. Sorunlarımız vardı, bugün de var gelecekte de olacak ama bunları el ele aşacağız. Bu da öyle bir çalışma. Bu çalışmayı başlatanlara çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın emriyle yola çıktık. İşçi sayımızı artırmamız, çalışan sayımızı artırmamız lazım. İşsizlik yüzde 12'lerde, bunu 8-9'lara çekmemiz, elimizi taşın altına koymamız lazım. Hükümetimiz bize bu yönde destek veriyor. Bu desteklerle bize işsizlik oranını düşürün diyor. Bu konuyla alakalı detaylı bilgileneceğiz, işçi sayımızı artırarak istihdam sorununu en aza indirmiş duruma geleceğiz. Toplantının İnegöl iş dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyor, iyi sonuçlarla tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "İnegöl Belediyesi olarak kadrolu işçiler haricinde taşeron istihdamı yapıyoruz. Özel sektörün kamuya göre çok daha verimli çalışmada duyarlı olduğunu, bu fedakârlığa kalkışırken bir şeylerin hesabında çok daha dikkatli olunması gerektiğini biliyorum. Zor günler geçiriyoruz. Bu günleri el birliği ile dayanışma içerisinde geçirmek lazım. Devletin sunduğu imkânlar var. Ferah günler yakındır. Ülkemizde hep kamuda çalışmak isteği, rahat işlerde çalışmak isteği var. Mobilyacı arkadaşlarımız çocuklarını öğretmen, doktor yapmak isteğindeler. Çocuklarını mobilyacı yapmak istemezler. Bu istihdam seferberliğine nasıl destek verebiliriz için bir aradayız. İnşallah İnegöl adına gerekli katkı, destek sağlanır. Şehrin ve ülkenin huzuru için herkesin ekmeğini kazanması mecburidir. Buna destek veren herkesten Allah razı olsun" dedi.Kaymakam Ali Akça da konuşmasında, "Türkiye'nin tarihi öyle ya da böyle mücadeleler tarihi. Bulunduğumuz coğrafya çevresinde yer alan ülkelerin hep burayla alakalı sıkıntılarının yaşandığı bir bölge. Hepimiz biliyoruz ki her türlü grup ile savaşmak mecburiyetindeyiz" dedi.Sigorta primleri ertelendiİstihdam konusunda bilgilendirme yapan SGK İl Müdürü Erhan Karaca, "İşsizlik meselesi Avrupa ve ülkemizde ekonominin önünde duran en büyük engeldir. Ekonomik kalkınmanın en büyük çözümü işsizlikle mücadeledir. Ülkemizde istihdam artırmak ile ilgili çeşitli teşvik projeleri üretilmiştir. Özel sektöre sunulan bu teşvikler özel sektörün insan kaynağına daha ekonomik ulaşmasını sağlamaktadır. Bu yolda önemli değişiklikler yapıldı. En önemlisi de ilave işçiye getirilen devlet teşvikidir. Yayınlanan yeni kanunla birlikte Ocak ayı içinde sigorta primleri ertelendi. 2016 yılı Aralık, 2017 Ocak ve Şubat primleri, 2017 Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelendi. İsteyen işverenler aylık primlerini verirken ertelemek istemiyorlarsa bunu belirterek eskisi gibi ödüyorlar. Ertelemek isteyenler de siteden bu kısmı işaretleyerek primlerini erteliyorlar. İşsizlik ve damga vergisiyle ödenmesi gereken kısımların ertelenmesi söz konusu değil. 6770 sayılı kanunla getirilen önemli bir değişiklik daha oldu. 9 Ocak'a kadar borçlarını yapılandıran işverenlerin taksitlerini ödemeleri gerekiyordu. Bunları ödeyemeyenler için peşin ya da taksitli ödemelerin 2017 Mayıs sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma durumları bozulmayacak. En son yapılandırma kurumumda 17 yıldır gördüğüm en iyi yapılandırmaydı. Gecikme zammının yarısı silindi. Bugüne kadar bunda hiçbir indirime gidilmemişti. İndirimli hesaplanan gecikme zamlarının yarısı silindi. Bunlar da Mayıs sonuna kadar ödenirse yapılandırma devam edecek, işverenlerimiz borcu olmayan işyerleri gibi bütün haklardan yararlanacaklar. Bütün taksitlerin ödeme tarihleri 4'er ay ötelenmiş oldu" dedi.