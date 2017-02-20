20.02.2017 09:22:33

İncirliova'da çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İncirliova GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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Aydın'ın İncirliova ilçesinde İncirliova GıdaTarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı.İncirliova Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Toplantı Salonunda Çiftçi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı.Toplantıya İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, AK Parti İlçe Başkanı Kazım Günaydın, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Hasan Basri Özdemir, Ziraat Odası Başkan vekili İsmail Akça, kurum müdürleri, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.İncirliova'da yapılan toplantıya katılanlara, tarımsal ve hayvansal üretim, yapılan desteklemeler, yürütülen projeler hakkında İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ayrıntılı sunum yapıldı. Karşılıklı soru cevap, görüş alışverişi sonrasında, misafirlere verilen öğle yemeği ile toplantı sona erdi.