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İncirliova Belediyesinden görkemli açılış
07.05.2017 13:46:32

İncirliova Belediyesinden görkemli açılış

İncirliova Belediyesi tarafından 2015-2016 Yatırım Programı kapsamında yapımı başlatılan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanan 7 tesis ve 15 çocuk oyun parkı düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

İncirliova Belediyesi tarafından 2015-2016 Yatırım Programı kapsamında yapımı başlatılan ve 2017 yılı içerisinde tamamlanan 7 tesis ve 15 çocuk oyun parkı düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

İncirliova Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu açılış töreninde Belediye Başkanı Gürşat Kale 2015-2016 yatırım programı kapsamında yapımına başlanılan Park İncirliova, Hamam Kompleksi, Kent Ormanı Mesire Alanı, Sandıklı Mahallesi Sosyal Tesisleri, İkizdere Mahallesi Sosyal Tesisleri, Güneş Enerji Santrali ve Engelsiz Yaşam Merkezi ile 15 adet çocuk oyun parkını İncirliovalıların hizmetine sundu. Törende solist Gülbence, Ses Sanatçısı Hasan Yılmaz ve Yıldırım Yıldızdoğan en sevilen eserlerini seslendirdi. Meydanı dolduran İncirliovalı vatandaşlar, sanatçıların seslendirmiş olduğu eserlere eşlik etti.

Açılışta konuşma yapan İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, "Göreve geldiğimizde size 5 yıllık güven kredisiyle hayatımın sonuna kadar daima sizler için insanca, insanlara yaraşır bir şekilde hizmet edeceğimizi, dertlerinize çözüm üretmek için çözüm ortağı olacağımızı, denetlenebilir, hesap verebilir, her konuda daima eleştiriye açık ve eleştirilebilirsek gelişebiliriz şiarıyla hizmet etmeye çalıştık. 3 yıllık çalışma sürecimizde azı çok etmeye olmayanı oldurmaya en ufak bir sıkıntı varsa paylaşmaya gayret gösterdik. Bu konuda her zaman desteğini aldığım partililerime, meclis üyelerime, belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz çam sakızı, çoban armağanı ilçemizin büyük şehir yasasıyla yönetilmeye başlanmasıyla az kaynaklarını öz bir şekilde kullanarak sizlere en iyi hizmetleri sunacak tesisleri yapma gayreti içerisinde olduk. Aydın gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü. Yüzyıllar önce ifade edilmiş. Bunun kadrini kıymetini bilen ve burada yaşayan toplum olarak daima Allah'a şükredip bunun içinde bu memlekette yaşayan insanların hakkını vererek güzel eserler ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Aydın'ın en güzel parkını sizler için yaptık. Park İncirliova hem İncirliova'nın hem de bütün Aydınlıların hizmetinde. Park İncirliova, 4 tane düğün salonuyla, kahvaltı salonuyla, çocuklarımızın rahat oynayacağı oyun alanlarıyla, çimlere basmayınız, çimleri ezmeyiniz levhalarını tamamen kaldırdık. Çocuklarımızın ruhi gelişimini sağlamak, onları evlerinde sıkışık alanlardan kurtarmak için çimlere basın güle güle kullanın. Kent ormanını mesire alanı olarak açtık. Aynı anda mesire alanında onlarca ailenin piknik yapabileceği rahat rahat eğlenip vakit geçirebilecek. Kent ormanımız bütün vatandaşların hizmetinde. İncirliova'da çocuklarımız evde hapis kalmasın rahat rahat parklarda oynasın ve aileleri de onlarla birlikte güzel vakit geçirsin diye bütün mahallelerimizde park yapacağız dedik. Bu parkların yarısını tamamladık. Biz elimizde imkanımız varsa bunları insanlık adına insanlarla paylaşacağımıza söz verdik. Parklarımızı hep birlikte kullanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni hizmet binasının temeli atılıyor

İncirliova'da bulunan sinema yerinin ihalesinin 16 Mayıs'ta yapılacağını ve o alana belediye hizmet ve kültür binasının Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapacaklarının müjdesini veren Kale, "Hem hizmet binası, hem gençlik merkezi, sinema, tiyatro salonları ve kapalı düğün salonumuzu ihalesinin ardından yaz ortasında büyükşehirle birlikte temelini atacağız. O da bittiğinde el birliği ile tesisimizi kullanacağız. İstasyon üstünde bulunan hangarlarımızı da peyzaj düzenlemesi konusunda prensip olarak anlaştık. Orayı da büyükşehir ile birlikte kullanacağız, yaz aylarında çalışmaları başlayacak. Projeler hazırlandı. İncirliova herkes tarafından yaşanması en fazla arzu edilen ve İncirliova'da yaşamanın bir imtiyaz olduğunu herkes birbirine rahat söyleyebileceği bir ilçe haline getireceğiz. İncirliova'nın bir de en önemli sorunu olan araçlar için Atatürk Meydanının altına iki kat halinde otopark yapacağız. Ayrıca şu anda mevcut otoparkımızın olduğu yerde 6 katlı bir otopark yapacağız. İncirliova'nın nefes almasını sağlayacağız. İnşallah gelecek yıl da bunların hepsinin açılışını yapacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, MHP İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Sağlam, belediye meclis üyeleri ve STK temsilcileri toplu açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından havai fişek gösterisi yapıldı.
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