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İncirlik'teki darbecilere polis engeli görüntüleri ortaya çıktı
01.02.2017 00:16:30

İncirlik'teki darbecilere polis engeli görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde, darbeci askerlere polisin engel olduğu İncirlik Üssü'ndeki görüntüler ortaya çıktı...

TSK'dan ihraç edilen tutuklu eski İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ile darbe girişimi davasında yargılanarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Osman Tunahan Berk ve eski Üsteğmen Hasan Şahna'nın polislerle yaşadığı gerginlik güvenlik kameralarına yansıdı.

Ajansların aktardığı bilgide; Darbe girişimi gecesi polis ekiplerinin, İncirlik Üssü'nün önüne zırhlı aracı çekişi ve önlem alma anlarının görüntülendiği kayıtlarda, 16 Temmuz günü saat 03.00 civarında o gece nöbetçi olan Berk ve Şahna'nın, beyaz sivil bir araçla nizamiyeye geldikleri görülüyor.

​Berk ve Şahna'nın üsten ayrılmak istemesinin de yansıdığı görüntülerde, polis ve eski iki subayın yaşadığı gerginlik de yer aldı. Polis aracıyla nizamiyeden çıkış yapamayan cuntacı iki subayın ellerinde uzun namlulu silahları polis aracının kapısını açarak ekiplere doğrultuşu, Berk'in polis aracını yumruklayarak yolun açılmasını istemesi kameralarca kaydedildi.

Görüntülere, polisin ısrarla yolu açmaması üzerine eski Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın kendi kullandığı aracıyla nizamiyeye gelmesi, darbeci iki subayın üsten dışarıya çıkabilmesi için polisle tartışması, polisi ikna edemeyince bir manga askeri nizamiyeye çağırması da yansıyor.

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRÜNÜ GÖZALTINA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Nizamiyedeki polislerin fotoğraflarını cep telefonuyla çekmeye çalışan Berk'in, askerlerin gelmesiyle dönemin Çevik Kuvvet Şube Müdürünü gözaltına almaya çalışması, müdürün ise subaya silah çekerek buna engel olması kameralarca kayıt altına alındı. Kamera kayıtlarında, polisin kararlı tutumu karşısında eski İncirlik 10.Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van ve beraberindekilerin üsse geri dönüşü ve cep telefonuyla yaptıkları görüşmeler görüldü. 

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili davada, TSK'dan ihraç edilen aralarında Berk ve Şahna'nın da yer aldığı 5 eski subay, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca sanıklardan Şahna'ya, İncirlik Hava Üssü nizamiyesinde darbe girişimi için önlem alan polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 1 yıl 2 ay, "görevi yaptırmamak için direnmek" suçundan da 1 yıl 14 ay 20 gün hapis cezası verilmişti. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, TSK'dan ihraç edilen eski 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van'ın da arasında yer aldığı 18'i tutuklu 20 asker hakkında FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili yürüttüğü soruşturma dosyası, "yetkisizlik" kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndermişti.



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