18.07.2017 11:29:55

İncirlik Hava Üssü'ne tank katili takviyesi

Gürcistan'daki ABD'ye ait Moody Hava Üssü'nde bulunan 74. Savaş Filosu'ndaki tank katili olarak tanınan 3 adet A-10 Thunderbolt II savaş uçağı, Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine karşı operasyon düzenlemek üzere Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandı.

Gürcistan'daki ABD'ye ait Moody Hava Üssü'nde bulunan 74. Savaş Filosu'ndaki 3 adet tank avcısı olarak tanınan A-10 Thunderbolt II savaş uçağı, Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine karşı operasyon düzenlemek üzere 15 Temmuz'da Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde konuşlandı. Üsteki A-10 Thunderbolt II savaş uçağı sayısı böylece 12'den 15'e yükseldi.



Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine karşı mücadele yürüten koalisyon güçleri ABD Hava Kuvvetleri 39'uncu Hava Kanat Komutanlığı öncülüğünde İngiltere, Almanya, Suudi Arabistan ve Katar'ın uçaklarından oluşuyor.



Tank avcısı olarak tanınan A-10 Thunderbolt II savaş uçakları, zırhlı araçlar ve tankların imhasında kullanılıyor. Önceki nesilleri Vietnam'da attıkları napalm bombalarla ün salan A-10 Thunderbolt II'nin ön bölümünde 'gau-8 avenger' topu bulunuyor. 7 namlulu topu sayesinde saniyede attığı ortalama 70 mermi ile zırhlı hedeflere ciddi zararlar veren A-10 Thunderbolt II, zayıflatılmış uranyum içeren mermiler atma özelliğine sahip.



Alçak irtifada düşük hızlarda seyretme özelliğine taşıyan A-10 Thunderbolt II ayrıca sistem ve zırhı sayesinde hayatta kalma olasılığı yüksek olarak tanınıyor. Hasara karşı pilotun uçağı üsse geri döndürebilecek şekilde dizayn edilen 'tank katili'nin pilot kabini titanyum zırhla kaplı.



1. Körfez Savaşı kayıtlarında bazı A-10 uçaklarının, gövde ve kanatlarında 30 santimetre civarında uçaksavar mermi deliklerine rağmen üsse geri dönebildikleri dikkat çekiyor.