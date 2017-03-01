01.03.2017 16:37:49

İnci Çayırlı ve TSM Korosu bir kez daha hayran bıraktı

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Şef İnci Çayırlı yönetiminde muhteşem bir konsere daha imza attı.

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Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Şef İnci Çayırlı yönetiminde muhteşem bir konsere daha imza attı.Tepebaşı Belediyesi Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde sahne alan TSM Korosu "Fasl-ı Aşk" adlı iki bölümden oluşurken izleyiciler doyumsuz bir müzik ziyafeti yaşadılar. Konseri izlemeye gelen davetliler koronun seslendirdiği eserlere zaman zaman eşlik ederken Nihavent, Muhayyer Kürdi, Hicaz, Hüzzam, Kürdi makamında eserler icra edildi.Konseri Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve çok sayıda davetli ilgi ile izledi. Konser sonunda Başkan Ataç İnci Çayırlı 'ya çiçek takdim ederek teşekkür etti. TSM Koro Şefi İnci Çayırlı, "Bizim en büyük şansımız sizin gibi biri ile çalışmak. Bu şehri kucaklayan bir insansınız bunu biliyorum. Eskişehir, gittiğim yerlerde çok sevgiyle anılıyor. Bunda başkanımızın çok büyük rolü var. Bu sevgiyi sanatçılara ve halka dağıtıyor. İyi ki buradayım sizde iyi ki buradasınız. Benim en büyük şansım zamanında büyük sanatçılarla beraber çalışmam. Onlardan aldığım sevgi ve saygıyla sizler gibi sevgili dostlarıma ulaşıyorum. Başkanımızın nezaketi sevgisi benim sanata bakış açıma farklı bir sayfa açtı iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Çok güzel bir koro dinledik. Sayın İnci Çayırlı bize bu güzel müzisyenleri ve koroyu en nitelikli şekilde dinletiyor. Ekibini ve kendisini kutluyor teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.