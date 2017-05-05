05.05.2017 17:36:46

İncesu Örenşehir Mahallesinde park açılışı yapıldı

İncesu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Örenşehir mahallesine içerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun gurupları ve içerisinde taziye evinin bulunduğu 5 bin metrekarelik park yapıldı.

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İncesu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerince Örenşehir mahallesine içerisinde yürüyüş yolu, çocuk oyun gurupları ve içerisinde taziye evinin bulunduğu 5 bin metrekarelik park yapıldı.İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol Cuma namazını Örenşehir mahallesinde kıldıktan sonra parkın açılışını yaparak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Karayol, konuşmasında şunları söyledi:"2017 yılı içerisinde İncesu merkez, Örenşehir, Garipçe, Saraycık, Bedir Bağları, Küçük Kum, Büyük Kum mevkiinin bir kısmı da Kızılören mahallemize verilmek üzere içme suyu şebekesi ihale edilmişti. Müteahhit firmanın çalışmalar devam ediyor. İnşallah 2017 yılı Haziran ayına kadar yeni içme suyu şebeklerimi depolara vermiş olacak. 2017 yılında gene yoğun bir parke çalışması yapıyoruz, ama 33 mahallemiz var bildiğiniz gibi tüm mahallelerimizden talep geldiği için ihale ettiğimiz müteahhit firma ve Belediye çalışanlarımız diğer mahallelere de geçerek parke çalışması yapıyorlar. Bu durum 2017 yılında Örenşehir mahallemizde çalışmaların bittiği anlamına gelmiyor. Tekrardan dönüş yaparak Örenşehir mahallemizde Kayseri Adana Karayolundan Arı boya diye adlandırdığımız yolun açılışını yapacağız. Eskiden tek girişi vardı mezarlığın oradan ve Arı boyanın oradan bağlayarak 3 noktadan birde yukarı taraftan Hamurcu yolu üzerine bir bağlantı yaptık. TOKİ çalışmaları Örenşehir mahallemizde devam ediyor. 2018 Haziran ayında tamamlanarak 200 konut hak sahiplerine teslim edilecek."