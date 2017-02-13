13.02.2017 14:01:46

İncesu'da Tiyatro Gösterisi Büyük İlgi Gördü

İncesu Belediyesi tarafından tiyatro sevgisinin oluşabilmesi için düzenlenen tiyatro oyunlarına büyük ilgi gösterildi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

İncesu Belediyesi tarafından tiyatro sevgisinin oluşabilmesi için düzenlenen tiyatro oyunlarına büyük ilgi gösterildi.İncesu Belediyesi Konferans Salonunda iki seans halinde Kül Kedisi adlı tiyatro oyununun sahnelendiğini söyleyen İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, " İncesu Belediyesi olarak eğitim öğretimde 2. yarıyılın başladığı bu günlerde çocuklarımıza güzel vakit geçirmeleri ve tiyatro bilincini kazanmaları için 12 Şubat Pazar günü belediye konferans salonumuzda Kül Kedisi adlı çocuk tiyatrosu gösterimi yapıldı. Tiyatro oyununa ilginin fazla olduğunu memnuniyetle gördük" dedi.Başkan Karayol, "Özellikle ilçe merkezi ve diğer mahallelerimizde tiyatroya gelen çocukların geliş gidişleri belediyemiz tarafından sağlanarak saat 13:00 ve 15:00 da iki seans halinde yaptığımız tiyatro oyununu çocukların seyrederken son derece memnun olduğunu ve tiyatroyu sevmeleri, tiyatro bilincinin geliştirilmesi adına güzel bir ekinlik olduğunu gördük. İnşallah ilerleyen günlerde büyüklere ve çocuklara göre yeni tiyatro gösterileri düzenleyeceğiz" diye konuştu.