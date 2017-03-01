01.03.2017 14:51:28

İncesu Belediyesi 2017 yılında parke çalışmalarına başladı

İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmalarına İncesu 2. Etap TOKİ konutlarındaki İlköğretim okulu çevresinde başladı.

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İncesu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2017 yılı yatırım programında yer alan parke çalışmalarına İncesu 2. Etap TOKİ konutlarındaki İlköğretim okulu çevresinde başladı.İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol da çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Karayol, "İncesu Belediyesi olarak 2. Etap TOKİ bölgesinde parke çalışmalarımız devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz alanda 580 konutluk TOKİ blokları bittikten sonra belediyemizin girişimleri ile 24 derslik ilköğretim okulu ve cami yapımından sonra gene okulumuzun yolunda buzlanma nedeni ile öğrencilerin okullarına gidip gelmelerindeki karşılaştıkları problemleri ortadan kaldırmak için okul yoluna bazalt taşından merdivenli yol yapım çalışmalarımız devam ediyor. Mevsim şartlarının iyi gittiği bu günleri değerlendirerek 2017 yılı yatırım programımızda yer alan İncesu merkez ve merkeze bağlı tüm mahallelerimizdeki projelerimizi 2017 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı.