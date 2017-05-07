08.05.2017 12:24:53

İMİB Euro ile TL'yi eşitledi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, Euro'yu TL'ye eşitlediklerini ve emsal fuar alanları için 125 Euro metrekare kira bedeli alınırken kendileri bu rakamı 125 TL'ye indirdiklerini, Türkiye'nin en ucuz fuarını yapacaklarını söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, Euro'yu TL'ye eşitlediklerini ve emsal fuar alanları için 125 Euro metrekare kira bedeli alınırken kendileri bu rakamı 125 TL'ye indirdiklerini, Türkiye'nin en ucuz fuarını yapacaklarını söyledi.İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB) 23-26 Ağustos 2017 tarihinde ilk kez düzenleyeceği 'Project Marble Eurasia - Doğal Taş, Mermer Proje ve Teknolojileri Fuarı'nda 1 Euro 1 TL olarak işlem görecek. İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahyaoğlu, "Fuarcılıkta para kazanmak yerine sektöre hizmeti öne çıkarıyoruz. Euro'yu TL'ye eşitledik. Emsal fuar alanları için 125 Euro metrekare kira bedeli alınırken biz bu rakamı 125 TL'ye indirdik. Türkiye'nin en ucuz fuarını yapacağız" dedi.Fuara katılan firmaların yer kirasını Türk lirası olarak ödeyeceklerini söyleyen Kahyaoğlu, 'Olmaz"ın 'olur' halidir bu. Sektörün parasını sektöre harcıyoruz. 40'dan fazla farklı ülkeden gelecek olan 400 kişilik yabancı alım heyetinin otel ve uçak masraflarının yüzde 75'ini Ekonomi Bakanlığı, yüzde 25'ini ise biz karşılayacağız. Birlik üyelerinin daha fazla ihracat yapabilmesi için her türlü kolaylığı sağladıklarını belirten Kahyaoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ticari işlemleri TL ile yapın' sözlerini dikkate aldıklarını dile getirdi. Kahyaoğlu, "Sektör fuarlarında katılımcı firmalara yer kiralaması hep döviz üzerinden yapılıyor. İMİB'in ilk kez düzenleyeceği bu fuarda Türk lirası üzerinden kiralama yapacağız ve ayrıca emsal fuarda 125 Euro olan iç mekân metrekare fiyatı bizim fuarımızda 125 TL olacaktır. Dış mekânlarda ise 75 Euro değil 75 TL'ye kiralama yapılacaktır. Bunu yapıyoruz, çünkü üyelerimizin iş bağlantıları kurmaları için fuarlar çok önemli platformlardır. İMİB olarak fuara çok farklı ülkeden toplam 400 kişilik alım heyeti, mimarlar ve gayrimenkul sektörü temsilcilerini getireceğiz. Böylece üyelerimiz daha az maliyetle ihracat yapabilme olanağına kavuşacaklar. Türkiye'nin en ucuz fuarını yapıyoruz" diye konuştu."İhracat hedefimizi tutturacağız"2017 ilk çeyrek rakamının yılsonu hedefini yakalamada çok umut verici olduğunu belirten Kahyaoğlu, "Yıla başlarken ihracat öngörümüzü 5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Tüm planlarımızı da bu hedef doğrultusunda yapmıştık. Şu ana kadar gerçekleşen 1,02 milyar dolarlık ihracat sektörümüzün 2014 yılından bu yana elde ettiği en iyi ilk 3 aylık performans oldu" ifadelerini kullandı."İhracatta URGE'lerin desteği yadsınamaz"İhracatçının önündeki 2 ana soruna dikkat çeken Kahyaoğlu, bunların (URGE)'de fuar desteğinin kaldırılması ve yabancı konteyner şirketlerinin tutumu olduğunu söyledi. Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (URGE)'de fuar desteğinin kaldırılmasına en fazla tepki gösteren birlik olduklarını vurgulayan Kahyaoğlu "3 ay önce Ekonomi Bakanlığı URGE'de değişiklik yaparak fuar desteğini kaldırdı. Bunun olmaması için çok uğraştım, uğraşıyorum. Devletin bizim yanımızda olması lazım. URGE bitmedi ama fuarları bitirdiler. İnsanları fuara götüremiyorum, yapılan fuarı gezdirmeye de götüremiyorum. Sanki cüzzamlı gibi olduk. Bu tercih doğru bir tercih değil. İnşallah yanlıştan dönülür" açıklamalarında bulundu."Rekabet etmemizi engelliyorlar"Yurtdışına ürün göndermek için konteyner bulunamadığını dile getiren Kahyaoğlu, "En büyük sıkıntı ise maden ve mermer ihracatında yaşanıyor. Dünyada konteyner taşımalığını elinde bulunduran 5-6 şirket var. Bu şirketler Türkiye'ye mal getirip boşalttıktan sonra Türk mallarını almadan boş dönüyor. Konteyner fiyatları 3'e katlandı. Bu şirketlere muhtemelen baskı yapılıyor. Şu an konteyner sıkıntısı inanılmaz düzeyde. Çin, Hindistan ve Dubai'ye yükleme yapamıyoruz. Önceden 400 dolara konteyner yolluyorduk. Fiyatlar da katlandı. Konteyner fiyatları 1.200 dolara çıktı. Türkiye'ye mal getiren gemilerin boş konteynerle geri dönmemesi için mutlaka devlet tarafından takip edilmesi gerektiğini söyledi. İhracatımız artıyor ama daha fazla da artabilir. Benim maden ocaklarımda malım bekliyor. Şimdi dökme gemi bulma peşindeyiz. Bir tane bulduk. Ama biz sadece Çin'e yılda 4 milyon ton mal yüklüyoruz. 4 milyon ton için dünya kadar gemi lazım. 1-2 aydır bekleyen mallar var. Sıkıntı büyük. Yükleme yapamıyoruz" dedi. Bir yandan ihracatçıyı desteklerken bir yandan da bu tür olumsuzluklarla mücadele ettiklerini belirten Kahyaoğlu, hiçbir zorluğun kendilerini yıldıramayacağını ve hedeflerine ulaşacaklarını kaydetti.