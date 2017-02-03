SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
IMF: Türkiye 2017'de yüzde 2.9 büyür
03.02.2017 20:42:59

IMF: Türkiye 2017'de yüzde 2.9 büyür

Türkiye'ye yönelik 4. madde raporunu açıklayan IMF, 'Para politikasının sadeleştirilmesi adımları olumlu, devam etmeli' değerlendirmesini yaparken, bankacılık sektörünün göründüğünden daha fazla kredi riski taşıdığını paylaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 Madde 4 Değerlendirme raporunu yayınladı. IMF, ekim ayı içinde Türkiye'de bu kapsamda bir heyet göndermişti.

Rapora ilişkin yapılan basın bildirisinde, 2017 için büyüme yüzde 2,9, 2018 için 3,3 olarak belirlendi. Ekim ayında Dünya Görünüm raporunda Türkiye için IMF 2017 büyüme tahmini yüzde 3,0 olarak açıklamıştı. IMF 2017 enflasyon tahminini 8,0 ve 2018 için 7,9 olarak yayınladı.

Basın bildirisinde, icra direktörlerinin Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direncini gözlediği belirtildi. İcra direktörleri kurulunun ortak tespitlerine ilişkin temel mesajlar şöyle:

IMF artan zorluklar ve ekonominin yavaşlamasını önlemeye yönelik çabaları ve Türk ekonomisinin direncini memnuniyetle gözledi.

- Güvenlik, jeopolitik riskler, Türkiye dış finansmana bağlılığı aşağı yönlü risk

• İcra direktörleri kurulu Türkiye'yi düşük büyüme riski yaratan şu hususlara karşı uyardı: Türkiye yüksek enflasyon, dış dengesizlikler, jeopolitik karışıklığa bağlı güvenlik zorlukları (riskleri) ile ekonomik güvenlik açığı oluşturmaya devam eden dış finansmana bağlılık aşağı yönlü (büyümeyi düşürücü) risk oluşturmaktadır.

• Ekonominin yeniden dengelenmesi için, yerel tasarrufların artırılması, potansiyel büyümenin yükseltilmesine yönelik, açık, güvenilir kamu politikalarının (reformlar) öncelikle ele alınması gerektiğini vurguladılar.

- Orta vadade sıkı maliye politikasına geçilmeli

• Çoğu direktör kısa vadeli mali genişleme, mevcut mali alana (bütçe harcama imkanı) bakıldığında kabul edilebilir buldu ancak orta vadede mutlaka dış dengesizlikleri azaltmak ve enflasyonu düşürmek için sıkı maliye politikası (mali disiplin) gerekir.

• (Teorik olarak kamuya ilave risk getirmesi olası olan) Koşullu borçların artması –özellikle altyapı yatırımlarında kamu-özel ortaklığı modelinin yaygınlaşması nedeniyle- mali risk yönetimini güçlendirmek gerekir.

- Para politikası sıkılaştırılmalı

• Para politikasının sadeleştirilmesi adımları olumlu. Sadeleşmenin devam etmesi iletişimi ve para politikasının iletimini (etkisini) artıracaktır. TL değer kaybını gidermek ve yüksek enflasyonu kontrol etmek için para politikasının sıkılaştırılması gerekli. Fırsat bulunduğunda rezervler artırılmalı.

- Bankalar kredi riski taşıyor

• Bankaların sermayelerinin güçlü olması olumlu, varlık kalitesinin bozulmamasına azami dikkat gösterilmeli.

• Bankalar göründüğünden daha yüksek kredi riski ile karşı karşıya, bu nedenle daha ileri gözetim ve denetimle takip edilmeli.

• Makro riskleri azaltacak, döviz ve diğer sistemik riskleri ortadan kaldıracak politikalar ortaya konulmalı. Bu politikalar talep yönetimi amaçlı olmamalı.

• Finansal İstikrar Komitesinin bulguları ve tavsiyeleri memnuniyet verici. Finansal sektör denetim mekanizmalarının bağımsızlığı güçlendirilmeli.

• Bireysel emeklilik olumlu, yurt içi tasarrufların artırılmasına yönelik çaba devam etmeli. Yatırım ortamı ve işgücü piyasasına yönelik reformlar devam etmeli.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Beyaz Saray'dan Küba açıklaması!
Beyaz Saray'dan Küba açıklaması!
Beyaz Saray, Donald Trump yönetimin ABD'nin Küba ile ilgili tüm politikalarını gözden geçirdiğini duyurdu.
03.02.2017 21:28:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla İstanbul'a geçti.
03.02.2017 20:54:14
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul'da gösteri güzergahları belirlendi
İstanbul Valiliği, bu yıl toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin yapılacağı yerler ile güzergahları belirledi.
03.02.2017 20:00:14
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Bebekleri kundaklamak tehlikeli
Uzmanlar, kundak yapılan bebeklerde yüksek oranda gelişimsel kalça çıkığının görüldüğünü belirtti.
03.02.2017 18:41:18
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa haftanın son iş gününü yüzde 1,14'lük yükselişle tamamladı.
03.02.2017 18:32:59
Almanlar giderek şişmanlıyor
Almanlar giderek şişmanlıyor
Alman Beslenme Derneği tarafından yapılan araştırmada, ülkedeki 18 ile 65 yaş arasındaki erkelerin yüzde 59'unun, kadınların ise yüzde 37'sinin aşırı kilolu olduğu ortaya çıktı.
03.02.2017 18:18:59
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Şimdi 3. Üniversiteye hazırlanıyor
Bedensel engelli Şenay Şide, 3. üniversiteye gitmek için hazırlanıyor.
03.02.2017 18:10:02
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Haberleşme faturası en yüksek 10 vekil
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
Yusuf Kaplan: Fırat Kalkanı Operasyonu dengeleri bozdu
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
HDP Demirtaş'ın cezaevi fotoğrafını paylaştı
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Emniyet Genel Müdürlüğü: Onlar artık aranmıyor
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Donald Trump'tan YPG'li plana fren!
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
Yunanistan 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'ye savaş açmayı tartışmış
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
'Suriyeli Muhalifler, YPG'yle Rakka'ya girmeye hazırlanıyor'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
Astana'ya katılan Suriyeli muhalifler: 'Ülke gerçeklerinden kopuk sözde muhalifler...'
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
4 Arap ülkesinden İran'a çağrı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
Bakan açıkladı, doları olan yandı!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları