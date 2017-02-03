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IMF'den Türkiye açıklaması
04.02.2017 00:26:03

IMF'den Türkiye açıklaması

Uluslararası Para Fonu, Türkiye'nin orta vadede büyüme durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Türkiye ekonomisinde büyümenin orta vadede yüzde 3.5 civarında dengelenmesini bekliyor.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, IMF Yönetim Kurulu'nun Türkiye'ye ilişkin 4. Madde Konsültasyonu'nu tamamladığı bildirildi. Türk ekonomisindeki büyümenin 2015 yılındaki güçlü performansın ardından ivme kaybettiği belirtilen konsültasyon raporunda, "Başarısız darbe girişimi siyasi belirsizliği artırdı, Rusya'nın yaptırımları güveni negatif etkiledi. Yatırımlar artan belirsizlik ve kredi büyümesindeki sert düşüş nedeniyle zayıf" yorumlarına yer verildi. 

Diğer taraftan, tüketim odaklı büyümenin sürdüğü vurgulanan raporda, hükümetin büyümeyi desteklemek için genişlemeci mali politikalara hız verdiği ifade edildi.

'TL DÜŞTÜ, MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Mart 2016- Eylül 2016 arasında faiz koridorunu 250 baz puan düşürdüğü ancak Kasım 2016'da Türk lirasındaki sert değer kaybı nedeniyle repo oranını yüzde 8 yükselttiği hatırlatılan raporda, ayrıca piyasalara başarısız darbe girişiminin sağlanan ekstra likiditenin kısmen geri çekildiği belirtildi. 

Öte yandan, bankaların yüksek sermaye seviyelerinin korunduğuna işaret edilen raporda, düşük seyreden sorunlu kredilerde ise uygun gecelik borçlanma maliyeti ve gevşeyen tedbirler nedeniyle artış gözlendiği kaydedildi.

Raporda, ayrıca enflasyonun düşmesine karşın TCMB'nin yüzde 5 hedefinin üstünde kalmaya devam ettiğine işaret edilerek, "Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmeyi sürdürmesi ve cari açığın yüksek kalması bekleniyor" ifadesi yer aldı.

'BÜYÜME YÜZDE 3.5 CİVARINDA DENGELENECEK'

IMF'nin 4. Madde Konsültasyon raporunda ayrıca Türkiye ekonomisinin 2016'dan sonra 2017'de de potansiyelinin altında büyüyeceği beklentisine yer verildi. 

Buna karşın, mali genişlemenin yanı sıra Rusya'nın yaptırımlarının kademeli olarak kaldırılmasının Türk ekonomisini destekleyeceği kaydedilen rapordaki beklentilere göre, Türkiye bu yıl yüzde 2.9 ve gelecek sene yüzde 3.3 genişleyecek. Kurumun 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin büyüme beklentileri ise sırasıyla yüzde 3.9 ve yüzde 4.0 olarak kayıtlara geçti. IMF heyeti, bu tahminler çerçevesinde Türkiye'de büyümenin orta vadede yüzde 3.5 civarında dengeleneceği öngördü.

'BAŞKANLIK SİSTEMİ VE GÜNEYDOĞU'DAKİ GERGİN KOŞULLAR'

Diğer taraftan, raporda Başkanlık sistemine geçiş, AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğine yönelik soru işaretleri, Güneydoğu'daki gergin güvenlik koşulları ve komşularla yaşanan anlaşmazlıkların belirsizliğin sürmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

4. MADDE KONSÜLTASYONU NEDİR?

IMF'nin kuruluş anlaşmasına göre her üye ülkenin "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor.  IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her üyenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak (genellikle yılda bir kere) ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.

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