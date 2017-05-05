06.05.2017 12:15:04

İmam-Hatipli öğrencilerin ilginç icatları beğeni topladı

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 'Güçlü Türkiye'nin oluşmasına katkıda bulunacak milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenciler yetiştiriyor' dedi.

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Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Güçlü Türkiye'nin oluşmasına katkıda bulunacak milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenciler yetiştiriyor" dedi.Ayvalı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin düzenledikleri '4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği ve Sene Sonu Etkinliği'ne katılan Başkan Ak, sergilenen icatları büyük bir beğeni ile inceledi. Ayvalı Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ndeki şenlikte, yemeğin tuzunu ayarlayan 'Ramazan kaşığı' ve namaz kılanların ayaklarını üşütmeyen 'ısıtmalı halı' dikkat çekti.Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Ak, öğrencilerin büyük emek vererek hazırladıkları sergide birbirinden güzel projelerin sunulduğunu belirterek, "Ayvalı Anadolu İmam Hatip Lisemiz Keçiören'de gözbebeğimiz olan okullarımızdan bir tanesidir. Güçlü Türkiye'nin oluşmasına katkıda bulunacak milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenciler yetiştiriyor. Biz de Keçiören Belediyesi olarak, kendi öz değerlerine sahip çıkacak nesiller yetiştirmek için okullarımıza destek oluyoruz. Artık öz değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişiyor" dedi.Konuşmasında, Keçiören'in 2018 yılı itibariyle tekli eğitime geçeceğini hatırlatan Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da, "Eğitim kalitemizin artırılması da önceliğimizdir. Bunun için Ayvalı Anadolu İmam-Hatip Lisesi'ni tebrik ediyorum. Eğitim öğretim kalitesinde Keçiören marka olan bir ilçe haline gelecek. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi. Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda çok sağlam, bilgili ve donanımlı bir neslin yetiştiğini kaydeden Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdurrahman Uzunoğlu ise öğrencilere, "Hayallerinizden vazgeçmeyin, hayallerinizi gerçekleştirmek için de projelerinizden vazgeçmeyin" mesajını verdi.Konuşmaların ardından Başkan Ak ve Kaymakam Bulut, 'Bilim Fuarı'nın danışman öğretmenlerine sertifika verdi. Pasta kesiminin ardından fuar alanının açılışı yapıldı ve standları gezen protokol heyeti, öğrencilerden sunulan projeler ile ilgili bilgi aldı. Standlarda kimya, tarih, coğrafya, fen bilimleri, matematik, İHL meslek dersleri, teknoloji tasarım ve güzel sanatlar alanlarında üretilen projeler sergilendi. Fuarı gezenler Ramazan ayında oruçlu anneler için yemeğin tuzunu tatmasına gerek kalmadan ayarlayan 'Ramazan kaşığı', çocuklara oyun oynayarak matematiği hem sevdiren hem öğreten 'matematik bahçesi', namaz kılan veya yerde oyun oynayan küçük çocukların üşümesini engelleyen 'ısıtmalı halı', rutubetli alanlarda nemi tutan boyalar, Peygamberimiz Hz.Muhammed'e (S.A.V) ilk ayetin nazil olduğu 'Hira Mağarası' maketi, İngilizlerin tarih kitaplarından sildirdiği unutulmaz zafer 'Kut-ül Amare Savaşı'nı, İslam'da hac ibadetini ve ve 'Fil Vakası'nı anlatan maketler gibi ilginç projeleri görme imkanını buldular. Etkinlik toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.