22.02.2017 14:43:27

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Şubat'ta 0,1 puan azaldı

2017 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

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2017 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2017 yılı Şubat ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nı açıkladı. Buna göre, 2017 yılı Şubat ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesinde gerçekleşti.Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranı2017 yılı Şubat ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında artış görülürken, gıda ve içecekler, yatırım malları ve ara mallarında azalış gözlendi.