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İlpen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına üçüncü kez girdi
07.02.2017 09:04:13

İlpen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi arasına üçüncü kez girdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini araştırdı. Araştırma sonucunda İlpen, 2012-2015 yılları arasında yüzde 150 ciro artışı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer aldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketini araştırdı. Araştırma sonucunda İlpen, 2012-2015 yılları arasında yüzde 150 ciro artışı ile Türkiye'nin en hızlı büyüyen ilk 100 şirketi arasında yer aldı.

Türkiye 100 listesinde promosyon ve tanıtım ürünleri sektörünün tek temsilcisi olan İlpen Promosyon, şirket ve kurumlara promosyon, tanıtım ve reklam ürünleri alanında 28 yıldan bu yana zengin ürün çeşidi ve hızlı teslimatı ile hizmet veriyor. İstanbul Ataşehir'de 4000 metrekare kapalı alana sahip fabrika binasında üretimi gerçekleştirdiği ürünleri 19 ülkeye ihraç ediyor.

Türkiye 100 ödül töreni, 25 Ocak 2017 tarihinde TOBB Konferans Salonu'nda TOBB ve TEPAV organizasyonunda düzenlendi. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve çok sayıda oda başkanın katıldığı ödül töreninde 2012-2015 yılları arasında en hızlı büyüme sağlayan 100 şirkete ödülleri verildi.

"Büyüme hızında istikrar sağladık"

İlpen Promosyon adına ödül alan Genel Müdür Ömer Karatemiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi listesine seçilmelerinin ve listede sektörlerinin tek temsilcisi olarak yer almalarının önemli bir başarı olduğunu belirterek, dördüncü kez düzenlenen Türkiye 100 listesine üçüncü kez girdiklerini ve büyüme hızında istikrar sağladıklarına dikkat çekti.

Bu başarının yenlikleri takip etmekle birlikte ekip çalışmasına bağlı olduğunu belirten Karatemiz, "Şirketimiz 1988 yılında kuruldu ve kurulduğu günden beri tanıtım sektöründe hizmet veriyoruz. Bu şirketi bir önceki kuşaktan devraldık. Sektörümüz her geçen yıl Türkiye ekonomisinin üzerinde büyüyor. Biz de kararlı ve istikrarlı bir şekilde sektörümüzü takip ederek ilerlemeye çalışıyoruz" dedi.

"Toplamda 19 ülkeye ihracatımız var"

Karatemiz konuşmasına şu şekilde devam etti: "Hedeflerimizi her zaman büyük tuttuk, sadece bugünü değil yarını da düşünerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Promosyon ve tanıtım ürünleri sektöründe 28 yıllık tecrübemizle yurtiçi ve yurtdışında birçok proje ve başarıya imza attık. Toplamda 19 ülkeye ihracatımız var. Başta Orta Asya Türk Cumhuriyetleri olmak üzere Avrupa ülkeleri ile çalışıyoruz. Uzakdoğu'dan da Çin, Hindistan, Güney Kore olmak üzere ithalatlarımız var".

"Promosyon ürünleri hayatımızın her alanında kullandığımız ürünlerden oluşuyor" diyen Karatemiz, "Tükenmez kalem, kupa, bardakaltı, usb bellek, powerbank, ajanda, defter vb. gibi İlpen Promosyon olarak bunların tamamına hitap etmeye çalışıyoruz. Sektörümüzde alanlarında uzmanlaşmaya çalışan firmalar var; fakat bunların hepsini tek çatı altında yürütmeye gayret ettiğimiz için rekabette müşterinin tüm isteklerine cevap verme pozisyonunda yer alabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Promosyon ürünleri reklam ve tanıtımda etkili bir mecra"

Karatemiz, "Promosyon ürünleri, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için reklam ve tanıtımda etkili bir mecra. İşletmelerimize, gazete ve dergilerin bütçe açısından çok yüksek yerlerde olması sebebi ile promosyon ürünlerinin tanıtım arttırıcı gücüne inanmalarını ve güvenmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Karatemiz son olarak, "Hükümetin özellikle son iki senedir küçük ve orta ölçekli işletmelere desteğinin arttığını gözlemliyoruz. Biz bu süreçte KOSGEB'in hızlı büyüyen işletmelere yönelik büyüme kapasitelerinde satış arttırıcı yönde bir projesine katıldık. Bu projemizin hazırlık aşaması yaklaşık 3 ay sürdü. Sanıyorum 2017 yılında da bu projeyi neticelendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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