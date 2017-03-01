01.03.2017 11:59:19

İller İdaresi Genel Müdür Vekili Toraman Vali Toprak'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman, beraberindekilerle birlikte Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman, beraberindekilerle birlikte Hakkâri Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.Beraberinde Koruculuk ve Nakdi Tazminat İşlemleri Şube Müdür Vekili Meltem Tekin Kuroğlu ile birlikte Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret eden İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Vekili Ömer Toraman bir süre sohbet ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Toraman ve Tekin Kuroğlu ile bir süre görüştü. Vali Toprak, ziyaret anısına misafirlerine plâket ve yöreye ait bal hediye etti.